Кравчук: Украина включена в систему стратегических интересов России еще при Ельцине

Бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал о том, что Украина была включена в систему стратегических интересов РФ еще во времена, когда президентом России был Борис Ельцин.

В эфире телеканала «Украина 24» Кравчук заявил, что Москва всегда считала Украину одним из элементов своих стратегических интересов.

«Идет игра, политическая игра вокруг одного важного момента в политике России. Я хочу сформулировать одно очень важное положение, которое я обсуждал еще с Борисом Ельциным. Он попросил меня послушать один документ, который он будет выносить на утверждение Федерального собрания России. Этот документ назывался «Основы внешней политики России», - заявил Кравчук.

По его словам, в этом документе в одном из первых пунктов Украина была обозначена как объект стратегических интересов РФ.

Ознакомившись с ним, вспоминает Кравчук, он удивился касательно такой позиции России. Тогда он напомнил Ельцину о Беловежских соглашениях, на что получил ответ о том, что в Москве помнят те периоды, когда Украина и Россия были вместе и видят в них немало положительных моментов.

Кравчук подчеркнул, что только после того как изменится внешняя политика РФ и Москва откажется от применения силы в решении любых вопросов, можно будет говорить о возможности развития добрососедских отношений с Россией.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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