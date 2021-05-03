Украина делает странный шаг навстречу самопровозглашенным республикам Донбасса и Крыму

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Украина делает странный шаг навстречу самопровозглашенным республикам Донбасса и Крыму
Политика

Заместитель председателя фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Максим Ткаченко заявил, что его партия инициирует законопроект об упрощении получения украинских паспортов для жителей временно оккупированных территорий.

Как сказал нардеп, с 2016 года регистрация места проживания стала проблемой. Ткаченко поясняет: если гражданину с луганской или донецкой регистрацией нужно вклеить новое фото в 25 или 45 лет, сделать пометки или впервые получить паспорт и зарегистрировать в качестве места проживания Луганск или Донецк, то местные советы на подконтрольной территории не смогут этого сделать.

С подобными проблемами часто сталкивается молодежь, которая впервые получает украинский паспорт, потому в нем нет отметки о регистрации места проживания. Фракция «Слуга народа» в украинском парламенте предлагает закрепить норму о том, что жители неподконтрольной части Донбасса и Крыма могут получить документы, удостоверяющие личность, или вклеить фотографию в паспорт, обратившись в любое отделение Государственной миграционной службы Украины.

Также появится возможность поставить отметку в паспорте о регистрации по адресу проживания — в Луганске, Донецке, Симферополе. Вместе с тем будет отменена справка о подтверждении места нахождения переселенцев и граждан, оставшихся по ту сторону линии разграничения.

Такой шаг украинских парламентариев выглядит довольно странно, если учесть тот ад, который устраивают киевские власти на блокпостах, пишет Русская весна.

Законопроект украинских нардепов прокомментировал уроженец юга Украины, социолог Денис Селезнев, который уже шесть лет живет и работает в ДНР. Он отметил, что Верховная Рада решила упростить получение паспортов жителями ДНР и ЛНР, но зачем получать украинский паспорт, если можно получить российский?

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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