20 кораблей ВМФ РФ блокировали подступы к Крыму для кораблей США и НАТО

Image 16+
20 кораблей ВМФ РФ блокировали подступы к Крыму для кораблей США и НАТО
В России

Вскоре после того, как Соединенные Штаты и Великобритания объявили о своих планах направить в Черное море свои боевые суда, Россия решилась пойти на беспрецедентный шаг и заблокировала все существующее на сегодня подходы к Крыму двумя десятками своих кораблей. Вашингтон, прознав об этом, пришел в неописуемую ярость. В США уже осудили этот поступок Москвы.


«США направили в Черное море катер береговой охраны USCGC Hamilton, дабы доказать своим региональным партнерам в период обострения напряженности в отношениях с РФ свою поддержку. USCGC Hamilton отправился в поход не в одиночку. Катер пересек Атлантику с двумя другими патрульными катерами USCGC Charles Moulthrope и USCGC Robert Goldman. Однако в Средиземноморье эта группа кораблей разделилась. USCGC Hamilton прошел через пролив Босфор, собираясь совершить заход в Черное море. Два других катера направились в порт Манама в Бахрейне», - пишет вьетнамское издание Soha.

Предположительно, именно укрепление Россией своих тылов в Черном море, которое вылилось в выводе двух десятков военных кораблей, и является главной причиной, почему над акваторией регулярно совершают разведывательные полеты самолеты и беспилотные летательные аппараты стран НАТО.

Россия, блокировав подступы к Крыму, показала, по сути, собственную готовность воспользоваться мощью своего флота в целях защиты собственных границ.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
20 кораблей ВМФ РФ блокировали подступы к Крыму для кораблей США и НАТО

Сегодня, 09:25

«Родина» поможет жильцам аварийного общежития в Абакане

30-04-2021, 14:29

Лесов: благодаря ядерному оружию из РФ еще не сделали несколько десятков компактных Сербий

30-04-2021, 10:54

К "смерти" проекта "Навальный" привели иски Пригожина

29-04-2021, 23:04

Перелет VIP-самолета ВКС РФ заинтересовал журналистов

28-04-2021, 14:30

Неизвестный РЭБ-комплекс России на западе Крыма глушит самолеты и беспилотники НАТО

28-04-2021, 09:10

Россиянам, которые проведут отпуск на родине, предложили увеличить отпуск

27-04-2021, 21:30

Десятки истребителей России переброшены в Крым

26-04-2021, 09:30

Российские боевые корабли начали блокаду морских портов Украины в Азовском и Черном морях

25-04-2021, 21:05

Dagens Nyheter: Население Юга России живет в ожидании войны с Украиной

24-04-2021, 14:50

Украина хочет установить границу с Россией в Азовском и Черном морях

23-04-2021, 23:45

Глава Карелии заявил, что дешевые тарифы на электроэнергию могут закончиться

23-04-2021, 23:10

Стрелков заявил о полной готовности России сдать Донбасс

23-04-2021, 07:50

Эксперты CIT: Россия сохраняет возможность быстрого развертывания войск у границы с Украиной

23-04-2021, 07:35

На границе с Херсонской областью, возможно, появится российский полевой лагерь

21-04-2021, 09:30

NI: РФ сделала Украине предупреждение по Донбассу

21-04-2021, 08:30

Зюганов допустил введение российских войск в Донбасс

20-04-2021, 21:55

В Киеве заявили, что через несколько недель Россия может открыто пойти войной на Украину

20-04-2021, 20:10

Депутат Госдумы Журавлев призвал ввести российские войска в Белоруссию

20-04-2021, 18:20

Полковник запаса: корабли НАТО стремятся в Черное море, чтобы отработать прицеливание по российским базам

20-04-2021, 14:15

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Военный эксперт Чмут заявил, что из ста российских «Калибров» 20 до Украины не долетит
  • 1-05-2021, 13:49

Военный эксперт Чмут заявил, что из ста российских «Калибров» 20 до Украины не долетит

Неудачный запуск крылатой ракеты «Калибр» с российского корабля «Маршал Шапошников» вызвал радость в Киеве. Но украинский военный эксперт Тарас Чмут

В сторону Крыма и базы ВМФ РФ в Сирии выдвинулись корабли НАТО с истребителями F-35
  • 2-05-2021, 09:14

В сторону Крыма и базы ВМФ РФ в Сирии выдвинулись корабли НАТО с истребителями F-35

Корабли НАТО направляются в сторону Крыма, а также к российским базам в Сирии. Информационный ресурс Аvia.pro сообщает, что возглавил группировку

Военный корабль ВМФ США прикрылся от российского крейсера «Москва» турецким фрегатом
  • 1-05-2021, 11:39

Военный корабль ВМФ США прикрылся от российского крейсера «Москва» турецким фрегатом

Военный корабль ВМФ США «USCGC Hamilton» прикрылся от сопровождения российского гвардейского ракетного крейсера «Москва», для чего ушел под защиту

Опубликовано видео уничтожения американского танка «Abrams» российским ПТРК «Конкурс»
  • 1-05-2021, 13:59

Опубликовано видео уничтожения американского танка «Abrams» российским ПТРК «Конкурс»

В сети появились видеокадры применения российского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Конкурс» против американского тяжелого танка M1

Турецкие военные самолеты дважды за сутки устроили провокацию у границ России
  • Вчера, 17:19

Турецкие военные самолеты дважды за сутки устроили провокацию у границ России

Турецкие военные самолеты дважды за последние сутки устроили провокации у российских границ. Так, несколько часов назад турецкий самолет

В ЛДНР насчитали 650 танков, 1300 бронемашин и 500 артиллерийских орудий
  • 2-05-2021, 12:14

В ЛДНР насчитали 650 танков, 1300 бронемашин и 500 артиллерийских орудий

Наблюдатели, которые регулярно мониторят обстановку на Донбассе, отмечают: ополченцы ЛДНР перебросили к линии разграничения порядка 650 танков. По их

Новости партнеров
Новости партнеров
20 кораблей ВМФ РФ блокировали подступы к Крыму для кораблей США и НАТО
  • Сегодня, 09:25

20 кораблей ВМФ РФ блокировали подступы к Крыму для кораблей США и НАТО

Вскоре после того, как Соединенные Штаты и Великобритания объявили о своих планах направить в Черное море свои боевые суда, Россия решилась пойти на

В районе базы ВМФ России в Сирии прогремели мощные взрывы
  • Сегодня, 00:49

В районе базы ВМФ России в Сирии прогремели мощные взрывы

В районе базы ВМФ России в Сирии прогремели минимум два мощных взрыва. Как стало известно, примерно около одиннадцати часов вечера 3 мая поблизости

В конфликте Таджикистана и Киргизии просматривается турецко-иранский след
  • 1-05-2021, 21:09

В конфликте Таджикистана и Киргизии просматривается турецко-иранский след

Центральной Азии предрекают «второй Карабах». Внешнее влияние в нестабильном азиатском регионе, по мнению экспертов, сделали новую войну у российских

Вертолет Ми-24 ВВС Таджикистана нанес ракетный удар по селу в Киргизии
  • 2-05-2021, 19:24

Вертолет Ми-24 ВВС Таджикистана нанес ракетный удар по селу в Киргизии

В ходе вооружённого конфликта на линии разграничения между Таджикистаном и Киргизией были использованы боевые вертолеты Таджикистана. Причем удары