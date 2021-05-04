20 кораблей ВМФ РФ блокировали подступы к Крыму для кораблей США и НАТО

Вскоре после того, как Соединенные Штаты и Великобритания объявили о своих планах направить в Черное море свои боевые суда, Россия решилась пойти на беспрецедентный шаг и заблокировала все существующее на сегодня подходы к Крыму двумя десятками своих кораблей. Вашингтон, прознав об этом, пришел в неописуемую ярость. В США уже осудили этот поступок Москвы.

«США направили в Черное море катер береговой охраны USCGC Hamilton, дабы доказать своим региональным партнерам в период обострения напряженности в отношениях с РФ свою поддержку. USCGC Hamilton отправился в поход не в одиночку. Катер пересек Атлантику с двумя другими патрульными катерами USCGC Charles Moulthrope и USCGC Robert Goldman. Однако в Средиземноморье эта группа кораблей разделилась. USCGC Hamilton прошел через пролив Босфор, собираясь совершить заход в Черное море. Два других катера направились в порт Манама в Бахрейне», - пишет вьетнамское издание Soha.

Предположительно, именно укрепление Россией своих тылов в Черном море, которое вылилось в выводе двух десятков военных кораблей, и является главной причиной, почему над акваторией регулярно совершают разведывательные полеты самолеты и беспилотные летательные аппараты стран НАТО.

Россия, блокировав подступы к Крыму, показала, по сути, собственную готовность воспользоваться мощью своего флота в целях защиты собственных границ.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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