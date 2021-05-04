Российские бомбардировщики отработают удары по кораблям авианосной ударной группы НАТО в Черном море

Российская противолодочная и бомбардировочная авиация собирается провести учения в Черном море, отработав удары по кораблям авианосной ударной группы НАТО. Это будет «приятный» сюрприз и отличная «ответка» странам-участницам Альянса, в первую очередь Великобритании, которая заявила о демонстрации своей военной мощи противника.

Показать ее Лондон готовится в дальнем морском походе, в котором, помимо авианосца «Королева Елизавета», идут в сопровождении еще девять кораблей. АУГ направляется к восточной части Средиземного моря, где находится российская авиабаза «Хмеймим» и база ВМФ РФ. Два корабля из ее состава направятся в Черное море.

Маневры ВМС Британии Россия расценивает как провокацию, ибо создается излишнее напряжение у ее границ.

В этой связи российская противолодочная и бомбардировочная авиация готова провести собственные военные учения против авианосной ударной группы НАТО, сообщает АвиаПро.

По данным экспертов, Британию на этом этапе может волновать лишь один вопрос - ограничится ли Москва только противолодочной авиацией, или задействует и дальние бомбардировщики Ту-22М3, а также стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95.

Как бы то ни было, британский флот, даже не ведая об этом, уже стал участником российских военных маневров.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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