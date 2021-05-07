Политолог Несмиян предсказал войну Турции с Россией

Военный обозреватель и политолог Анатолий Несмиян предрек военное противостояние Турции с Россией. По мнению эксперта, об этом говорит та внешнеполитическая деятельность Анкары, которая наблюдается в последнее время, передает «URA.Ru».

Эксперт Анатолий Несмиян спрогнозировал, что Россия может вступить в полноценное военное противостояние с Турцией, поскольку Анкара будет и впредь осуществлять провокации против РФ и усугублять конфликты в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе.





«Турция намерена снизить российское присутствие в Сирии и Нагорном Карабахе, поэтому риск проведения очередных антироссийских провокаций остается очень высоким. Не исключено и прямое военное столкновение Анкары и Москвы», - сообщил политолог.

Анатолий Несмиян отметил, что даже существующие договоренности с Россией касательно приобретения Турцией ЗРК С-400 «Триумф» не смогут снизить градус напряженности между Анкарой и Москвой, поэтому в ближайшее время можно будет ожидать новых провокаций против российских военнослужащих в «горячих местах» соприкосновения с турецкими военными.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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