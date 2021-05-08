Из-за российских контрмер около 200 танков ВСУ в Донбассе не могут пойти в наступление

В последние месяцы Россия сократила поставки нефтепродуктов в Украину. Это стало причиной того, что танки ВСУ были выведены из строя. Как сообщает информационное издание «Bulgarian Military», на фоне обострения обстановки на Донбассе Москва предприняла контрмеры, которые негативным образом сказались на боеспособности украинских бронетанковых сил. Дело в том, что около половины танков ВСУ, находящихся на Донбассе, не могут начать наступление именно из-за нехватки топлива для тяжелой бронированной техники, поскольку Украина не получает топливо из России и Белоруссии, а ВСУ в нем остро нуждаются.

Катастрофическая нехватка дизельного топлива приводит к простою военной техники - танков и самоходной артиллерии. В общей сложности простаивают 200 украинских танков. Эта проблема лишит украинскую армию военной техники на месяц, пишет avia.pro.

Сейчас на Донбассе находится не менее 450 украинских танков, но боеспособны лишь около половины из них, а объединенные силы ЛДНР располагают 650 танками. Как отмечает «Bulgarian Military», есть масса вопросов о появлении такого большого количества танков у непризнанных республик.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей