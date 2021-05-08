Anadolu: США стремятся вернуть Россию в 90-е

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Anadolu: США стремятся вернуть Россию в 90-е
Политика

Голубая мечта США - вернуть Россию назад, в 90-е, дабы она была в таком же упадке, как во времена президентства Бориса Ельцина. Об этом в своей статье пишет корреспондент турецкого информационного агентства Anadolu Ильяс Кемалоглу. Перевод его публикации на русский был представлен изданием ИноСМИ.

По словам автора, с приходом к власти в США Байдена напряженность в отношениях с Россией усилилась. Не последнюю причину сыграло усиление влияния Москвы на большой территории - от Ближнего Востока до Кавказа. Причем, припало это на времена Трампа.


Усиление российского влияния в планы Вашингтона не входит, посему он пытается наказать Москву. Один из принятых шагов в этом направлении - высылка дипломатов из Чехии и Болгарии. Вполне вероятно, будут предприняты и другие ограничения. Но цель они будут преследовать одну - любой ценой добиться снижения активности и влияния России на мировой арене. То есть откатить страну во времена Ельцина.

Тем не менее, по мнению турецкого журналиста, особенно надеяться на это не стоит, учитывая могущество современной России во многих сферах, в том числе в военной, космической и энергетической.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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