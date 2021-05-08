В Киеве отключение России от SWIFT сравнили с распадом СССР

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В Киеве отключение России от SWIFT сравнили с распадом СССР
Политика

На Украине отключение России от SWIFT сравнили с распадом СССР.

В украинской прессе отметили, что в случае отключения России от международной системы межбанковских платежей SWIFT, эффект будет похож на эффект после распада СССР. Об этом сообщает «Главред».

Как стало известно, темы России и системы SWIFT касались на переговорах во время пребывания в Киеве госсекретаря США Энтони Блинкена. На вопрос о возможности отключения россиян от системы американский чиновник ответил уклончиво в стиле «рассматриваем возможные варианты».


Вашингтон всячески оттягивает применения столь серьезной меры к России, и этому есть объяснения. Так, одна угроза Москве отключением от SWIFT уже возымела свой эффект, распространяя обеспокоенность этим подобно токсичной жидкости.

А реальное отключение от системы межбанковских платежей на Западе считают исключительной мерой. Отметим, что для западных стран такая мера будет также иметь ряд негативных последствий.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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