Ученый: Крым не сможет получить пресную воду из Азовского моря

Крым не сможет получить пресную воду из Азовского моря, утверждает ученый секретарь Института геологических наук НАНУ Руслан Гаврилюк.

Он отметил, что действительно ряд стран применяют технологию опреснения морской воды, но успешных примеров добычи воды с морского дна, по его словам, он не знает, пишет украинское издание ГлавРед.

По его словам, не всегда даже на большой глубине под землей могут находиться большие запасы пресной воды. Поэтому вопрос не стоит какими глубокими будут артезианские скважины.

«Мы знаем условия на соседних территориях - юг Запорожской области, Херсонская, Николаевская, много черноморских курортов в этих областях не обеспечены водой даже для туристов, я уже не говорю о военных целях или производстве. Тут причины геологического характера, климатические», - отмечает эксперт.

Он уверен, что Крым может быть обеспечен водой только через канал, поставляющий ее из Днепра. Платформы для добычи воды с дна Азовского моря не смогут обеспечить полуостров пресной водой, утверждает украинский эксперт.

Ранее стало известно, что Россия планирует уже в июле начать бурение скважин для добычи воды, которая будет идти на нужды Крыма.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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