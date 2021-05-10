Военный корабль ВМС Украины попытался войти в закрытую зону у побережья Крыма

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Военный корабль ВМС Украины попытался войти в закрытую зону у побережья Крыма
Политика

Три российских боевых корабля заблокировали украинский военный корабль, когда тот попытался зайти в закрытую зону у берегов Крыма.

Стало известно, что перехват военного судна  ВМС Украины в минувшую субботу провели два российских военных корабля Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России и один военный корабль Черноморского флота России, передает Аvia.pro.

Украинский корабль попытался нарушить зону морского пространства, которая ранее была закрыта Россией. Стоит отметить, что в паре с украинским военным судном действовал и американский военный корабль «Гамильтон».


Корабль береговой охраны ВМС США «Гамильтон» и украинский военный корабль проводили совместные маневры в Черном море. Они направились в зону, которую ранее Россия закрыла для судоходства.

При попытке зайти в закрытое морское пространство, был проведен перехват. Российские корабли провели маневры, которые вынудили  украинский и американский корабли покинуть данный район.

Украинская сторона подтвердила проведение маневров в Черном море, но при этом не признала формально ее наличие.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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