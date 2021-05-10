Военный корабль ВМС Украины попытался войти в закрытую зону у побережья Крыма

В последние месяцы Россия сократила поставки нефтепродуктов в Украину. Это стало причиной того, что танки ВСУ были выведены из строя. Как сообщает
Над Балтийским морем впервые столкнулись истребители ВКС РФ и F-35. Аvia.pro , ссылаясь на иностранные источники, отмечает, что в Эстонию ранее были
США готовы оказывать на РФ военное давление, не исключая при этом вероятности прямого противостояния и нападения на российские корабли в Черном море.
В Цусимском проливе японские военные попытались заблокировать российские боевые корабли. Об этом инциденте сообщило Министерство обороны Японии,
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху экстренно связался с Владимиром Путиным после того как в сторону авиабазы «Хмеймим» были выпущены
Не менее шести американских ракет были выпущены в сторону российской границы. По данным новостного агентства Avia.pro США проводили стрельбы в
В Сирии Россия могла применить впервые гиперзвуковое оружие при нанесении ударов по позициям джихадистов. Эксперты предполагают, что это могло
Неизвестная атомная подводная лодка взяла курс к северным границам России. Об этом сообщает Avia.pro без ссылки на источник информации. По его
Вашингтон может полностью разорвать договорённости с Россией по разграничению зон влияния в Сирии — такую информацию предоставили военные
В США продолжают насмехаться над Россией. На сей раз выпады адресовались фрегату «Адмирал Макаров», десяти военным кораблям, которые дислоцируются у
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