Два американских эсминца со 122 крылатыми ракетами «Томагавк» готовы ударить по Донбассу

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Два американских эсминца со 122 крылатыми ракетами «Томагавк» готовы ударить по Донбассу
Политика

Два американских ракетных эсминца «Дональд Кук» и «Рузвельт», которые находятся в районе Босфора, готовы атаковать  самопровозглашенные республики Донбасса. Корабли ВМС США направили свои ракеты в сторону ЛДНР. Как пишет издание Sohu, суда вооружены 122 ракетами «Томагавк» дальностью в 2,4 км. 

Эксперты считают, что смертоносные снаряды RGM-109E Tomahawk Block IV смогут достичь ЛДНР из Эгейского моря. Таким образом, США и НАТО намерены оказать поддержку механизированным и штурмовым бригадам  ВСУ на Донбассе. Западное военное командование считает, что боеготовность эсминцев может деморализовать ополченцев ДНР и  ЛНР, а также поможет ВСУ прорвать оборону еще до того, как Россия решит отправить непризнанным республикам военную помощь.

Несмотря на то, что Вашингтон отказался отправить свои эсминцы в Черное море, эти корабли все еще могут вмешаться в конфликт на востоке Украине, пишет avia.pro.

Между тем военные эксперты подчеркивают, что на близком расстоянии корабли США могут стать мишенью для российских средств обороны. Но если же эсминцы останутся в акватории Эгейского моря, то они будут недосягаемы для ВКР РФ. Также эксперты выдвинули предположение, что  американские военные суда не рискнут зайти в Черное море, чтобы не быть атакованными кораблями Черноморского флота.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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