Россия снова попала под подозрение - ее уличили в использованием неизвестного электромагнитного вооружения. Как заявили в Вашингтоне, в ноябре 2020 года Белый дом оказался под атакой неизвестных лиц.

Примечательно, что подозрение пало на Москву, так как вышеупомянутое оружие есть в наличии только у России. Согласно появившимся данным, мощность электромагнитного воздействия была такова, что дипломаты, находившиеся на территории Белого дома, и гражданское население жаловались на сильные головные боли и дезориентацию в пространстве. Ранее подобное вооружении было применено на Кубе и в Сирии.

Федеральные агентства США расследуют два предполагаемых случая участия в невидимых «энергетических атаках». Как показало исследование Национальной академии наук, проведенное в прошлом году, заболевание, которое американские чиновники приобрели на Кубе, известное как «синдром Гаваны», может быть результатом электромагнитного излучения. Как стало известно, 50 лет назад в Советский Союзе занимались изучением влияния радиочастотной энергии. В атаке можно заподозрить любую страну, группу людей или организацию, располагающих аналогичными технологиями, пишет avia.pro .

Но к атаке на Белый дом может иметь отношение и Китай, однако особенности этого электромагнитного вооружения не позволяют обнаружить его применение. Более того, трудно доказать причастность какой-либо страны, сообщает издание «Соха».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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