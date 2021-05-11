Генерал Романенко: Россия готовиться к таранам украинских кораблей

Действия российских военных в Черном море прокомментировал генерал-лейтенант запаса ВСУ Игорь Романенко.

Он уверен, что Россия и далее будет препятствовать учениям ВСУ. Это уже произошло на минувшей неделе, когда совместные маневры выполняли корабли Госпогранслужбы Украины и береговой охраны США.

Ограничения в Черном море, которые вводит Россия, закрывая отдельные зоны, где анонсирует проведение учений, по его словам, на самом деле лишь для того, чтобы препятствовать передвижению в черноморской акватории украинским и иностранным судам.

«Они совершают провокации в воздухе, на воде, под водой, на суше… Кроме того, они хотят сформировать новые районы, чтобы мешать передвижению и выполнению задач по совместным учениям между кораблем США и нашим кораблем, а также проводят маневрирования нескольких кораблей, которые препятствуют выполнению задач», - заявил Романенко.

Также он предполагает, что Россия готовиться к таранам украинских кораблей, что уже происходило ранее в Керченском проливе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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