Ядерная война между Россией и Западом сегодня вполне возможна. Военный эксперт Борис Рожин предположил, что столкновение российских сил и НАТО в Черном море, если оно произойдет, лишь некоторое время будет локальным. Нельзя исключать того, что военное противостояние может перерасти в полномасштабную войну, считает эксперт. По его мнению, локальный конфликт в Черном море маловероятен. Если он начнется, то ядерной войны избежать будет затруднительно, подчеркнул Рожин.

Эксперт считает, что противников сдерживает тот факт, что Россия — ядерная держава. На Западе прекрасно понимают, что Россия даст жесткий ответ на атаку или вторжение. То есть открытая агрессия повлечет за собой ядерную войну.





Известно, что в прошлом месяце Минобороны РФ частично закрывало Черное море у берегов Крыма. Речь шла о вытянутом участке акватории вдоль побережья - от Севастополя до Гурзуфа, прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова - на траверзе Опукского природного заповедника, а также участке моря около западной оконечности полуострова, пишет Севастополь.su .

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ делают все для дестабилизации обстановки в Донбассе, а США и НАТО устраивают провокации в воздушном пространстве и акватории Черного моря.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей