Эксперт Вышинский: НАТО и США не готовы воевать с Россией, Путин повышает ставки

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Эксперт Вышинский: НАТО и США не готовы воевать с Россией, Путин повышает ставки
Политика

Обострение отношений между Россией и Западом наталкивает многих на возможный военный конфликт между ними.

Эксперты пытаются спрогнозировать, возможна ли война межу РФ и НАТО, и каков будет ее исход, если она все же начнется. Политолог из Черновцов Святослав Вышинский в интервью изданию Украина.ру озвучил свой прогноз касательно этой ситуации.

Он напомнил, что в Пентагоне ожидают удара по инфраструктуре США в случае, если военный конфликт на Донбассе перерастет в полномасштабное столкновение межу Россией и НАТО. Но, как предполагает эксперт, ни одна из стран НАТО, в том числе и США, не готовы к тому, чтобы воевать с Россией из-за Украины.


«В НАТО это тоже хорошо понимают и осознают, что их неучастие будет иметь роковые последствия для прочности самого блока. Это не только репутационные потери самого Альянса, но и удар пусть даже по символическому, однако все-таки до сих пор непоколебимому авторитету Запада. В таком раскладе придется либо начать Третью мировую войну, либо признать поражение западного либерального проекта как такового», — заявил Вышинский.

Это прекрасно понимают в Кремле, и поэтому без особых опасений российское руководство идет на повышение ставок. США же пока копят силы, готовясь в первую очередь к глобальной схватке с Китаем. Поэтому украинский эксперт не верит, что НАТО ввяжется в ближайшее время в военный конфликт с Россией.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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