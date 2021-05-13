Корабли ВМФ РФ выгнали украинские военные корабли из Азовского моря, блокировав их в портах

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Корабли ВМФ РФ выгнали украинские военные корабли из Азовского моря, блокировав их в портах
В России

Корабли ВМФ РФ грозно выгнали украинские военные корабли из Азовского моря, блокировав их в портах, громко сообщает сегодня издание АвиаПро. При этом заголовок, привлекающий к себе внимание, не раскрывает никаких деталей и под ним не скрываются подробности нового происшествия. Все это так, ради красного словца.

На самом же деле новость построена на вчерашнем брифинге главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Он заявил, что Россия начала действовать агрессивнее не только в Черном море, но и на Азовском, устраивая различные провокации под видом учений, боевых стрельб и перекрытия определенных районов.


АвиаПро из этого его заявления делает вывод, что РФ не позволяет украинским кораблям выходить дальше своих территориальных вод и фактически заблокировала суда в портах.

«Мы никогда не провоцируем ни россиян, никого, кто находится в акватории Черного или Азовского морей, к каким-то активным действиям и тем более к применению силы. Но мы готовы применить силу. Единственное, мы должны понимать, и это не тайна: возможности на сегодня наших Военно-морских сил и Военно-морских сил РФ - они не соразмерны», - отметил Главком.

В ходе выступления он добавил, что ВМС Украины благодаря международным партнерам развиваются, а присутствие военных кораблей в акватории является «сдерживающим Россию фактором».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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