ВКС России пресекли третью провокацию французских истребителей за 72 часа. Об этом сообщает ряд СМИ.

Ранее сообщалось о провокации, устроенной двумя французскими истребителями Mirage 2000 у российских границ. И вот поступила информация, что уже после этого в воздушное пространство страны попробовали прорваться еще два таких же самолета, передает Avia.Pro.

Mirage 2000 приблизились к границам полуострова Крым в сопровождении самолета-заправщика. Тем не менее, их полет оказался бесперспективным, ибо на перехват с одного из крымских аэродромов вылетели истребители Су-27.

Приблизившись к самолетам страны НАТО, они вынудили их изменить курс и отогнали от границ полуострова.

Невзирая на то, что российская авиация действовала более чем деликатно, подобные провокации Франции вполне могут быть расценены как проявление агрессии и вынудить летчиков к более жестким действиям.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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