Forbes: пилоты ВКС России следили за секретной операцией сил НАТО в Черном море

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Forbes: пилоты ВКС России следили за секретной операцией сил НАТО в Черном море
В России

Североатлантический альянс провел в Черном море секретную разведывательную операцию, за которой наблюдали российские военные.

Американские СМИ написали о том, что экипаж российского перехватчика Су-30 подглядел за секретной миссией ВКС Франции над Черным морем. Истребители НАТО решили протестировать российскую оборону и провести радиоэлектронную разведку, пишут обозреватели издания Forbes.


Как стало известно, два дня назад ВКС РФ отправили Су-30 в район Черного моря, чтобы наблюдать за действиями французских самолетов. Тогда в небе появилось три самолета – заправщик C-135FR и два истребителя Mirage 2000D.

Как отмечают американские эксперты, Черное море стало главной площадкой для противостояния. На его востоке лежит Россия, на севере Украина, а на юге и западе находятся члены НАТО — Турция, Румыния и Болгария, а Крым представляет собой непотопляемый авианосец. Неспроста французские ВВС выбрали именно этот регион, чтобы отправить туда пару своих истребителей. Страны НАТО интересуются работой российских радаров, которые в большом количестве развернуты в районе Черного моря. Как пишет Forbes, французские ВВС обладают большими возможностями для проведения разведывательных операций. Так, истребители Mirage могут комплектоваться специальными капсулами, предназначенными для проведения радиоэлектронной разведки.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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