Forbes: пилоты ВКС России следили за секретной операцией сил НАТО в Черном море

Российский ПТРК «Корнет» оказался эффективным инструментом для борьбы с израильской бронетехникой. Несколько часов назад бойцы палестинского движения
Израильские истребители-невидимки F-35 впервые подверглись атаке средств ПВО. Огонь по ним был открыт во время очередного нападения ЦАХАЛ на сектор
Истребители НАТО массово отработали нанесение ударов по России с юга, запада и севера. Как стало известно, истребители НАТО реализовали массовый
ВКС России пресекли третью провокацию французских истребителей за 72 часа. Об этом сообщает ряд СМИ. Ранее сообщалось о провокации, устроенной двумя
К побережью США могла уже добраться российская атомная подводная лодка. Она прошла Атлантический океан скрытно от кораблей НАТО, передает Аvia.pro.
Против украинских военных применяется «лазерное оружие российского производства». Об этом заявил командующий операцией оккупационных сил в Донбассе,
ВМС Ирана осуществили попытку атаковать атомную субмарину США в Персидском заливе — 13 скоростных лодок Корпуса стражей исламской революции
Украинские войска впервые применили в Донбассе американский противотанковый ракетный комплекс TOW, ударив по позициям самопровозглашенных ЛДНР. Об
Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что для Киева важно развивать береговые ракетные комплексы. С учетом сложившейся ситуации, отметил
Корабли ВМФ РФ грозно выгнали украинские военные корабли из Азовского моря, блокировав их в портах, громко сообщает сегодня издание АвиаПро. При этом
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