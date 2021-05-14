В апреле нынешнего года Россия предотвратила «большую войну», считает известный публицист, экс-участник боевых действий в Донбассе и Сирии Юрий Евич.

На стороне Украины, по его словам, открыто выступает элитный полк спецназа Великобритании. Тем не менее, это спецподразделение старается не афишировать свою деятельность, поэтому неизвестно, какие задачи его бойцы решают и чем конкретно занимаются на юго-востоке Украины.

«Это одно из «крутых» профессиональных военных подразделений мира», - указал Евич.

Он добавил, что в Донбассе, кроме британцев, воюют также немцы, поляки и граждане Канады. Они пытаются наладить механизмы взаимодействия между подразделениями и с радостью бы поддержали инициативу о масштабной наступательной операции на самопровозглашенные донбасские республики. Она могла бы закончиться не только походом на Ростов, но еще дальше вглубь страны. Но Россия не допустила этого и предотвратила «большую войну».

По мнению Евича, этого удалось добиться благодаря переброске дополнительных сил к границе с Украиной. Фактически, такой шаг продемонстрировал Киеву и всему миру готовность действовать жестко в случае проявления агрессии по отношению к Москве.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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