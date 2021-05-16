Политологи: США спровоцируют новую войну у российской границы

Соединенные Штаты Америки, дабы отвлечь внимание от своих внутренних проблем, могут сделать все для того, чтобы близ российских границ вспыхнула еще одна война - например, Грузии с Абхазией и Южной Осетией. В этом мнении сошлись сразу несколько политологов-международников.

По словам доцента кафедры политической теории МГИМО Кирилла Коктыша, с Китаем Вашингтону ссориться сейчас слишком уж дорого, поэтому Россия для него является «идеальным врагом».

«Сейчас мы видим чудовищный раскол внутри США. Поэтому им нужно экстраполировать его вовне, создать внутри страны образ внешнего врага и приструнить всех политических оппонентов. Для такого врага идеально подходит РФ», — пояснил политолог в беседе с URA.RU.

Эскалация конфликта в Южной Осетии и Абхазии Вашингтону необходима для того, чтобы иметь возможность установить там американские ракеты, нацелив их на Иран. У последнего на севере страны системы ПВО отсутствуют.

Коктыш также допустил, что по мере набирания силы этим конфликтом США могут ввести в Грузию свои войска.

Доцент кафедры политологии Дальневосточного федерального университета Евгений Булах солидарен с тем, что Вашингтон переключится на Грузию, поскольку, по его мнению, конфликт в Украине уже исчерпал свой санкционный потенциал.

«Это попытка спровоцировать территориальный конфликт, с помощью которого будет сохранена санкционная тенденция в отношении России. Потому что Евросоюз уже находится на грани серьезных внутренних противоречий», - пояснил политолог.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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