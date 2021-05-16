Политологи: США спровоцируют новую войну у российской границы

Против украинских военных применяется «лазерное оружие российского производства». Об этом заявил командующий операцией оккупационных сил в Донбассе,
Палестинцы из группировки ХАМАС применили ударные беспилотные летательные аппараты Shahab при нанесении удара по Израилю. Дроны Shahab были применены
Несколько дней назад СМИ сообщали о том, что израильский танк Merkava был подбит российским ПТРК «Корнет». Фотографиями и видео на тот момент
Североатлантический альянс провел в Черном море секретную разведывательную операцию, за которой наблюдали российские военные. Американские СМИ
В апреле нынешнего года Россия предотвратила «большую войну», считает известный публицист, экс-участник боевых действий в Донбассе и Сирии Юрий Евич.
Двадцать неизвестных ракет упали на израильскую авиабазу Хацерим, сообщают СМИ. Израильская система ПРО снова не смогла обеспечить перехват всех
В последние недели ситуация в Донбассе несколько стабилизировалась после периода резкого обострения. Но уже вторые сутки территория
Публикация главным командованием жандармерии Турции на своей странице в Твиттер архивного снимка вызвала огромный резонанс в Сети. Взглянув на него,
Старший научный сотрудник исследовательского института The Heritage Foundation Дакота Вуд в беседе с журналом NI заявила о том, что в случае войны с
В сети появился снимок, на котором запечатлены лежащие в траве обломки ударного турецкого беспилотника Bayraktar TB2. Предположительно, БПЛА был сбит
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