Strategic Culture рассказал, как РФ спасет мир от «браконьерства» США

Палестинцы из группировки ХАМАС применили ударные беспилотные летательные аппараты Shahab при нанесении удара по Израилю. Дроны Shahab были применены
Несколько дней назад СМИ сообщали о том, что израильский танк Merkava был подбит российским ПТРК «Корнет». Фотографиями и видео на тот момент
В апреле нынешнего года Россия предотвратила «большую войну», считает известный публицист, экс-участник боевых действий в Донбассе и Сирии Юрий Евич.
Двадцать неизвестных ракет упали на израильскую авиабазу Хацерим, сообщают СМИ. Израильская система ПРО снова не смогла обеспечить перехват всех
В сети появился снимок, на котором запечатлены лежащие в траве обломки ударного турецкого беспилотника Bayraktar TB2. Предположительно, БПЛА был сбит
В последние недели ситуация в Донбассе несколько стабилизировалась после периода резкого обострения. Но уже вторые сутки территория
Публикация главным командованием жандармерии Турции на своей странице в Твиттер архивного снимка вызвала огромный резонанс в Сети. Взглянув на него,
Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки со всей серьезностью готовятся к полномасштабной войне с российской армией в Арктике. Об этом говорится в
США пытаются развернуть свое ядерное оружие в нескольких сотнях километрах от границы с Россией. Стало известно, что в норвежский порт Тёнснесе вошла
Американские бомбардировщики-стратеги отработали первую атаку по территории России со стороны Северного полюса. Согласно информации, которая
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