Strategic Culture рассказал, как РФ спасет мир от «браконьерства» США

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Strategic Culture рассказал, как РФ спасет мир от «браконьерства» США
Политика

Strategic Culture рассказал, как Россия спасет мир от «браконьерства» США.

По мнению военных экспертов портала Strategic Culture, мировые стабильность и безопасность зависят в первую очередь от того, как Москва и Пекин смогут защитить нормы международного права от Запада. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

После смены власти в Белом доме, там стали все чаще предъявлять Москве и Пекину обвинения в подрыве международного порядка, «основанного на правилах». При этом США позиционировали себя как блюстителя этих норм.

«Это так же дерзко, как если бы браконьер назначил себя егерем, – отмечают авторы статьи. – Потому что нет в мире силы более безрассудной, чем Соединенные Штаты и их западные приспешники – особенно когда дело доходит до «потрошения» международного права», - считают в Strategic Culture.

Но все же ни Россию, ни Китай подобные манипуляции США не смогли ввести в заблуждение. Об этом можно судить по высказываниям главы российского МИД Сергея Лаврова. Он, выступая на Совете безопасности ООН, отметил, что США, прекрасно понимая невозможность навязать другим странам свои приоритеты, очень стараются заменить действующее международное право собственной концепцией.

Американские обозреватели высказали уверенность, что КНР и РФ обладают достаточной силой, чтобы настаивать на соблюдении Устава ООН и международного права. Хоть США и пытается удовлетворить свои диктаторские амбиции, идя в обход, Пекин и Москва способны защитить нормы международного права и дать жесткий ответ противнику.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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