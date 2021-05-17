Рассказавший о Короткове боевик подтвердил на допросе свое участие в ИГИЛ

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Рассказавший о Короткове боевик подтвердил на допросе свое участие в ИГИЛ
В России
Фото из открытых источников

В Приморском районном суде Санкт-Петербурга 18 мая пройдёт заседание по иску сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова к редакции Федерального агентства новостей. Ранее агентство опубликовало данные о связи сотрудника «Новой газеты» с террористической организацией ИГИЛ (запрещена на территории РФ). Напомним, что Следственный комитет до сих пор проверяет возможную причастность Короткова к пособничеству террористам. Как сообщает ФАН, следователям удалось допросить экс-боевика ИГИЛ Шерзода Хасанова. 

Заметим, что корреспонденты ФАН брали у Хасанова интервью в сентябре 2019 года. Он рассказал, что попал к боевикам в раннем возрасте. Перед ним стояла задача прослушивать радиопереговоры сирийских и российских военных.

Тогда Хасанов подтвердил, что действительно переписывался с российским контактом. Он делился информацией о «подвигах братьев» и взамен получал данные о деятельности российских военнослужащих в Сирии. 

Сначала Хасанов не имел представления о том, с кем ведёт переписку. Однако, по его словам, контакт сам раскрыл себя. Это произошло, когда журналист пытался выяснить подробности о российском военнослужащем, погибшем около Пальмиры. 

«Помню, неоднократно я его [статьи читал]. Его зовут Денис Коротков, снизу текста написано было: «Денис Коротков», - рассказал Хасанов.

Интересно, что в своём интервью Хасанов упоминал и других журналистов. 

«Один раз я полдня был переводчиком у двух молодых парней, которые говорили по-русски. В один момент один из них сказал, что поездку в Сирию оплачивал какой-то российский олигарх Михаил», - вспомнил он.

Возможно, речь идет о сбежавшем из России Михаиле Ходорковском. Он известен своими тесными связами с западными либеральными движениями. Как известно, Денис Коротков посещал форумы «Открытой России» (признана нежелательной на территории РФ). Там у него определенно была возможность лично встречаться с беглым олигархом. Есть подозрение, что именно благодаря связям с Ходорковским корреспондент «Новой газеты» имел доступ к «эксклюзивным» материалам для своих публикаций.

Сбор доказательств продолжается, уголовное дело о пособничестве терроризму в отношении Короткова может быть возбуждено в любой момент. Со своей стороны редакция ФАН сообщила о намерении продолжить собирать информацию и поспособствовать привлечению Короткова к ответственности, даже если из-за этого агентство продолжит получать судебные иски.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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