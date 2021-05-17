Фильм «Турист» позволит Африке оценить преимущества сотрудничества с Россией — Пучков

Москва, 17 мая. Дмитрий Пучков, писатель, публицист, переводчик и блогер, считает, что фильм «Турист» о работе инструкторов из РФ в Центральноафриканской Республике станет хорошей рекламой России на Африканском континенте.

История основана на реальных событиях. В картине речь пойдет о попытке государственного переворота, которую предпринял опальный экс-президент Франсуа Бозизе, заручившись поддержкой конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). В центре сюжета окажутся планы террористов по захвату города Банги — столицы ЦАР.

Главный герой фильма с позывным Турист прибыл в республику в составе группы российских специалистов, которые занимаются обучением личного состава местных вооруженных сил (FACA). Никто из них не рассчитывал, что придется столкнуться с реальными боевыми действиями. Но бесчинства бандитов вынуждают Туриста вместе с коллегами встать на защиту мирного населения.

Инструкторы из РФ работают в ЦАР по официальному приглашению властей и с разрешения Совбеза ООН. Пучков считает, что фильм об их деятельности станет новым этапом в партнерстве Москвы и Банги.

«Это положительно повлияет на дружественные отношения двух государств», — заявил он.

Многие иностранные игроки пытаются завоевать влияние на Африканском континенте. При этом позиции России значительно укрепились на фоне помощи, которую она оказала центральноафриканцам в борьбе с CPC.

«В этом плане фильм «Турист» станет отличной рекламой России по борьбе с терроризмом на Африканском континенте», — отметил Пучков.

Российские зрители в ближайшее время смогут и сами оценить «Туриста». Его премьера состоится на телеканале НТВ 19 мая в 23.40. В Сети уже опубликован трейлер кинокартины.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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