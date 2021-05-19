В ФСБ РФ будет решаться вопрос о возбуждении дела в отношении Короткова

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В ФСБ РФ будет решаться вопрос о возбуждении дела в отношении Короткова
В России
Фото из открытых источников

Материалы проверки на предмет пособничества спецкорреспондента «Новой газеты» Дениса Короткова террористической организации ИГИЛ (запрещена на территории РФ) переданы из Следственного комитета в СУ ФСБ РФ. Если органы госбезопасности посчитают, что Коротков действительно связан с боевиками, ему может грозить уголовное преследование. 

Накануне суд огласил решение по иску «Новой газеты» к Федеральному агентству новостей. Несмотря на наглядные доказательства, подтверждающие сотрудничество Короткова с членами ИГИЛ, гражданский суд был вынужден встать на сторону истца, поскольку Короткова еще не признали виновным по уголовной статье «Пособничество терроризму». 

В настоящее время юридический отдел ФАН ожидает мотивировочного решения суда и результатов проверки Следственного управления ФСБ для определения дальнейших шагов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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