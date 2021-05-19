Юристы назвали условие принудительной вакцинации россиян от COVID-19

Юристы назвали условие принудительной вакцинации россиян от COVID.

По словам юриста Центра медицинского права Андрея Карпенко, в России граждан могут обязать прививаться от коронавируса: пункт об ограничении прав россиян, в частности, на добровольную вакцинацию, прописан в Конституции РФ. Об этом сообщает URA.RU.

По его словам, для принудительной вакцинации Госдуме достаточно внести изменения в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

«Как вы думаете, в течении какого времени Госдума готова принять закон? Я думаю, нескольких дней вполне достаточно», — заявил Карпенко.

Однако этот закон никаким образом не коснется людей, имеющих медицинские противопоказания. Перед тем как привить человека, его в обязательном порядке осмотрит врач и при необходимости назначит дополнительные обследования. И только потом выдаст разрешение на прививку.

Юрист Росмедконсалтинга Алексей Горяинов видит возможность и другого механизма введения принудительной вакцинации - по решению главного государственного санитарного врача России.

«Далее Минздрав вносит изменения в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям в части категорий граждан, которые подпадают под обязательную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции», — уверен Горяинов.

По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, сказанными на Петербургском международном юридическом онлайн-форуме, иногда подобные меры необходимо принимать в государственных интересах и для защиты населения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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