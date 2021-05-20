Боевик «Турист» получил одобрительные отзывы в интернете

Телеканал НТВ показал премьеру художественного фильма «Турист». Кинокартина понравилась российским зрителям, об этом свидетельствуют многочисленные положительные комментарии пользователей в социальных сетях.

«Турист» является уникальной творческой работой в отечественном кинематографе. Картина создана при участии России и ЦАР. Сюжет повествует о работе российских инструкторов в Центральноафриканской республике, которые обучают бойцов Вооруженных сил. Правительственная армия борется с несущими хаос и разрушение боевиками «Коалиции патриотов за перемены».

Комментаторы особенно оценили подбор актеров и реалистичное изображение боевых действий.





По мнению интернет-пользователей, небольшой бюджет «Туриста» не помешал создателям фильма создать достойное похвалы высококачественное кино.

Ранее сообщалось, что первый показ состоялся 14 мая в столице африканского государства Банги.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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