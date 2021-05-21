Россия и Турция объединяют свои усилия в Сирии, чтобы ослабить влияние США. На это указывают ряд факторов, считают аналитики.

«Москва, преследуя собственные геополитические интересы, в течение нескольких лет вооружала курдов. Кремль не хочет, чтобы создание автономного курдского региона на северо-востоке Сирии было консолидировано за счет поддержки США и Запада, так как это могло бы проложить путь к постоянному военному и дипломатическому присутствию Штатов», - поясняет политический аналитик, эксперт по Ближнему Востоку Синем Дженгиз.

Однако, подчеркивает она, когда курды обратились к РФ с просьбой оказать поддержку в создании независимого курдского государства в САР, наткнулись на отказ. И объясняется он сложными отношениями Москвы с Турцией и Ираном, которые являются категорическими противниками курдских планов.

Москва, пытаясь ослабить влияние США в Сирии и наладить непростые отношения с Турцией в САР, активизировала в стране свои военные операции.

Недавно войска РФ заблокировали американский конвой на северо-востоке Сирии, обвинив его в нарушении военных соглашений в стране, и вынудили его развернуться. Но главное, над чем работает сейчас Россия - пытается загнать в угол ключевого союзника США в стране - возглавляемые курдами Сирийские демократические силы (SDF). В Турции они признаны террористической организацией.

Синем Дженгиз в качестве довода в пользу того, что Москва решила объединить усилия с Анкарой, указывает на ее недавнее решение ненадолго вывести свои силы и военную технику с двух баз в Тал-Рифаате (на севере Алеппо) с учетом продвижения поддерживаемых Турцией оппозиционных сил в этом районе. Именно последние, вероятно, и будут контролировать регион после ухода России.

Аналитик рассказала, что местные жители очень противились уходу россиян и не хотели, чтобы к их домам подошла турецкая армия. Они даже пытались заблокировать колонне проезд горящими шинами, но военные все равно ушли.

«В то время как Москва увеличивает свои базы в Сирии, ее уход из некоторых частей страны, в которых доминируют силы, противостоящие Турции, вероятно, станет стратегией, соответствующей ее нынешним отношениям с Анкарой», - резюмировала Синем Дженгиз.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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