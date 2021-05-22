The New York Times: Россия столкнулась с серьезными угрозами на Севморпути

Россия столкнулась с худшим стратегическим кошмаром на Севморпути, пишет американское издание The New York Times. Запад буквально дышит ей в затылок.

Ранее северные рубежи РФ были надежно защищены бескрайними льдами, но в связи с глобальным потеплением толщина покрова сильно уменьшается. С одной стороны, это открывает новые возможности. Но с другой... Россия становится уязвимой на севере, считают обозреватели.

«Это худший стратегический кошмар России. Он открывает совершенно новый театр действий в случае конфликта с США... Военное противостояние уже разыгралось в регионе. В марте ВМФ России одновременно поднял на поверхность три подводные лодки через льды», - говорится в публикации в переводе ПолитРоссия.

Штаты эти показательные действия и демонстрацию мощи без ответа не оставили и отправили свою атомную подлодку «Нью-Мексико» в норвежский Тромсе очень громко, заявив об этом едва ли не во всеуслышание, да еще и с заходом в гражданский порт.

Скорость таяния льдов в Арктике станет соразмерной со скоростью проблем, которые могут возникнуть у Москвы в белом регионе. Когда северные моря станут пригодными для судоходства, интерес к Арктике будет повышаться. А, значит, будет повышаться и уровень военной угрозы.

Хотя в России это осознают о укрепляют свою оборону на севере, отмечают обозреватели.

США рассматривает Северный морской канал как логистический маршрут для торговли. РФ надеется «приватизировать» путь и сделать его платным. Но вряд ли Штаты на это согласятся - высок риск того, что Арктика может превратиться в еще одну горячую точку на карте мира.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей