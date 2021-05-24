В Польше усомнились в способности турецких дронов Bayraktar противостоять ПВО России

Image 16+
В Польше усомнились в способности турецких дронов Bayraktar противостоять ПВО России
Наука и техника

Накануне СМИ сообщили о соглашении Минобороны Польши, заключенном с Турцией, о поставке в страну ударных беспилотников «Bayraktar-TB2». Для многих общественных деятелей это стало настоящей неожиданностью. С критикой на сделку и действия ведомства обрушились многие специалисты.

Эксперт Михаил Гайзлер заявил, что заключенная с Анкарой сделка лишний раз показала, что Варшава предпочитает покупать чужую технику, а в разработку и развитие собственной не вкладывается и, судя по всему, не собирается это делать. А ведь польские инженеры также могли бы создать БПЛА, но у них нет такого заказа.

Исследователь из университета Вроцлава Михаил Пекарский вообще считает приобретение дронов, которые после войны в Нагорном Карабахе стали «модными», бессмысленной затеей. Аргумент - ударные беспилотники не интегрированы в единую систему вооружения государства.


Он склоняется к мнению, что БПЛА могут быть эффективными исключительно против одиночных комплексов ПВО РФ. В то же время против эшелонов систем ПВО России они будут абсолютно бесполезными.

«Сомневаюсь в том, что представители Минобороны нашей страны проанализировали, против чего конкретно и в каких условиях использовались «Байрактары» во время карабахского конфликта. Складывается впечатление, что нашим властям понадобились эти беспилотники, потому что теперь это модно», — высказал свою точку зрения специалист, передает «Военное обозрение».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В Польше усомнились в способности турецких дронов Bayraktar противостоять ПВО России

Сегодня, 13:50

Американские авианосцы будут использовать инновационное топливо на основе морской воды

Сегодня, 09:25

В Турции заявили об эффективности беспилотников Bayraktar TB2 даже без GPS

Вчера, 17:50

Армия США показала на видео свой снайперский танк

21-05-2021, 18:50

На Украине создали первый ударный вертолет-беспилотник

21-05-2021, 09:25

NetEase: рои подводных беспилотников России смогут уничтожить авианосный флот США

19-05-2021, 18:00

Украина может начать строительство своих кораблей для флота ВМС

18-05-2021, 15:30

NetEase: современные системы ПВО и ПРО не спасут флот США от российских «Кинжалов»

17-05-2021, 18:25

Анкара заменит американские истребители F-35 собственными беспилотниками

12-05-2021, 16:45

Новая китайская подлодка получила ракету для поражения целей по всей площади США

3-05-2021, 07:59

Опубликовано видео неудачного запуска ракеты «Калибр» с борта фрегата ВМФ РФ

29-04-2021, 16:25

Американский беспилотный вертолет MQ-8B врезался в борт корабля ВМС США Charleston и затонул

29-04-2021, 09:40

Турция установит на ударные вертолеты ATAK-II украинские двигатели

26-04-2021, 14:10

В Минобороны Индии заявили о бесполезности российских Т-90 против китайских танков

25-04-2021, 13:25

Soha: без новых танков Т-14 «Армата» и истребителей Су-57 Россия не сможет защитить Крым

23-04-2021, 19:30

Турция показала уничтожение российского ЗРПК «Панцирь-С» и БТР-80 беспилотником Bayraktar AKINCI

23-04-2021, 13:50

The National Interest: российская ТОС-1 «Буратино» способна уничтожить целые города

22-04-2021, 17:05

Французский Capital: российский «Посейдон» сможет вызвать гигантское радиоактивное цунами

21-04-2021, 11:00

Аналог Су-57 ВВС США получил самый мощный в мире радар

21-04-2021, 10:35

Девять боевых кораблей ВМФ России перекрыли украинскому флоту выход в Азовское море

17-04-2021, 20:25

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
У побережья Крыма самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135W на 2 часа исчез со спутников
  • 22-05-2021, 17:30

У побережья Крыма самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135W на 2 часа исчез со спутников

Утром в субботу, 22 мая, самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135W вылетел с авиабазы на Крите с разведывательной миссией к российской границе близ

Командующий ВВС Турции отдал приказ сбивать российские самолеты без предупреждения
  • 22-05-2021, 11:05

Командующий ВВС Турции отдал приказ сбивать российские самолеты без предупреждения

Командующий ВВС Турции генерал Абидин Юнал лично распорядился атаковать российские военные самолеты без предупреждения, что в результате привело к

Россия нанесла удар по Сирии гиперзвуковой ракетой «Циркон»
  • Сегодня, 08:50

Россия нанесла удар по Сирии гиперзвуковой ракетой «Циркон»

Россия нанесла удар по террористам в Сирии, задействовав новейшую крылатую гиперзвуковую ракету «Циркон». Информацию со ссылкой на слухи в издании

Военные США пытались протаранить российскую бронетехнику в Сирии
  • Вчера, 08:50

Военные США пытались протаранить российскую бронетехнику в Сирии

Военнослужащие США год назад на северо-востоке Сирии пытались протаранить российскую бронетехнику. Архивное видео опубликовал портал Avia.Pro. Об

The New York Times: Россия столкнулась с серьезными угрозами на Севморпути
  • 22-05-2021, 15:10

The New York Times: Россия столкнулась с серьезными угрозами на Севморпути

Россия столкнулась с худшим стратегическим кошмаром на Севморпути, пишет американское издание The New York Times. Запад буквально дышит ей в затылок.

Азербайджан отказался поддержать призывы Турции по Израилю
  • 22-05-2021, 17:20

Азербайджан отказался поддержать призывы Турции по Израилю

Баку, который во многом благодаря Анкаре выиграл противостояние с Арменией в Карабахе, отказался осудить действия Израиля в секторе Газа, пишет

Новости партнеров
Новости партнеров
Приоритетными целями для ядерных беспилотников «Статус-6» названы Калифорния и Вирджиния
  • Сегодня, 10:10

Приоритетными целями для ядерных беспилотников «Статус-6» названы Калифорния и Вирджиния

Вирджиния и Калифорния названы приоритетными целями российский ядерных подводных беспилотников «Статус-6», более известных в СМИ как «Посейдон».

Колонна из 86 американских грузовиков и десятки БТР вошли из Ирака в Сирию
  • Сегодня, 12:30

Колонна из 86 американских грузовиков и десятки БТР вошли из Ирака в Сирию

В воскресенье, 23 мая, колонна из 86 американских грузовиков, которую сопровождали десятки бронетранспортеров, вошла из Ирака на территорию Сирии. Об

Истребители F-35 ВВС США впервые переброшены к границам Крыма
  • 22-05-2021, 09:35

Истребители F-35 ВВС США впервые переброшены к границам Крыма

Истребители F-35 ВВС США впервые переброшены близ границ Крыма - в Румынию. Об этом со ссылкой на издание «Eurasian Times» сообщил портал Авиа.Про.

Армия США показала на видео свой снайперский танк
  • 21-05-2021, 18:50

Армия США показала на видео свой снайперский танк

Армия США на своей официальной страничке в социальной сети Twitter выложила видео хронометражем 30 секунд, на котором показала снайперские