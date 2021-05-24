В Польше усомнились в способности турецких дронов Bayraktar противостоять ПВО России

Накануне СМИ сообщили о соглашении Минобороны Польши, заключенном с Турцией, о поставке в страну ударных беспилотников «Bayraktar-TB2». Для многих общественных деятелей это стало настоящей неожиданностью. С критикой на сделку и действия ведомства обрушились многие специалисты.

Эксперт Михаил Гайзлер заявил, что заключенная с Анкарой сделка лишний раз показала, что Варшава предпочитает покупать чужую технику, а в разработку и развитие собственной не вкладывается и, судя по всему, не собирается это делать. А ведь польские инженеры также могли бы создать БПЛА, но у них нет такого заказа.

Исследователь из университета Вроцлава Михаил Пекарский вообще считает приобретение дронов, которые после войны в Нагорном Карабахе стали «модными», бессмысленной затеей. Аргумент - ударные беспилотники не интегрированы в единую систему вооружения государства.

Он склоняется к мнению, что БПЛА могут быть эффективными исключительно против одиночных комплексов ПВО РФ. В то же время против эшелонов систем ПВО России они будут абсолютно бесполезными.

«Сомневаюсь в том, что представители Минобороны нашей страны проанализировали, против чего конкретно и в каких условиях использовались «Байрактары» во время карабахского конфликта. Складывается впечатление, что нашим властям понадобились эти беспилотники, потому что теперь это модно», — высказал свою точку зрения специалист, передает «Военное обозрение».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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