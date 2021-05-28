Daily Express: Путин определил цели для удара на случай нападения на Европу

Британское издание Daily Express опубликовало статью, в которой авторы рассуждают о том, как Россия накаляет обстановку у границы Украины для того, чтобы проверить боеготовность сил Европейского Союза и определить потенциальные цели для атаки в случае вторжения в Европу. Стягивание войск к украинским границам – это хитрая тактика России, пишет издание. Москва испытывает терпение Европы и оценивает ее боеспособность. Кроме того, Путин уже создал цели на случай войны с ЕС, прощупывает европейские государства, выбирая, какое из них является наиболее опасным в военном плане. Также российский лидер проверяет готовность Киева реагировать на экстремальные ситуации.



Эксперты отмечают, что Путин не спешит ввязывается в конфликты между Арменией и Азербайджаном либо Палестиной и Израилем. Россия удерживает свои войска у рубежей Украины. Кроме того, автор издания Daily Express Джоэл Дэй отметил, что в Грузии сохраняется напряженная ситуация из-за того, что самопровозглашенные республики Южная Осетия и Абхазия имеют тесные контакты с Россией. Наряду с этим Путин анализирует заявления НАТО и ЕС, что дает ему возможность видеть, от кого исходит наибольшая опасность.

Например, в России знают, что украинские вооруженные силы стали лучше, чем были в 2014 году.

Daily Express пишет, что Россия за последнее время модернизировала свои войска, а также в Кремле изучали обстановку и возможности других стран. Эксперты полагают, что российский президент располагает точными данными о ситуации, что позволяют ему выбрать выгодную для России стратегию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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