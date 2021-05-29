Обнародована карта развертывания российских ЗРС С-500

СМИ обнародовали карту развертывания российских ЗРС С-500 «Прометей» («Триумфатор»), которые еще даже не приняты на вооружение. Из нее следует, что сосредоточены системы будут преимущественно на европейском направлении. Таким образом, территория РФ будет надежно прикрыта от возможного нападения со стороны стран-участниц НАТО.

На изображении, которое опубликовал портал АвиаПро и представил его как карту развертывания «Прометея», можно увидеть, что С-500 будут размещаться на территории Калининградской области, в Крыму и на Кольском полуострове. Отмечается, что велика вероятность развертывания «Прометея» в Московской области. В столичном регионе система ПВО может функционировать с системами ПРО Москвы.

Издание пишет, что дальность обнаружения у системы - 800 километров, хотя в официальных источниках везде проходит дальность 600 километров. В любом случае, она позволяет прикрыть практически всю территорию РФ.

Заметим, что испытания «Прометея» практически завершены и вскоре система может быть принята на вооружение.

Ранее поступала неофициальная информация о том, что отдельные элементы С-500 испытывались на территории САР.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей