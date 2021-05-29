Обнародована карта развертывания российских ЗРС С-500

Истребители НАТО пытались перехватить стартовавшие с авиабазы Хмеймим в Сирии бомбардировщики Ту-22М3 во время их полета над Средиземным морем, но
Аналитики из Китая уверены, что военное противостояние между Россией и Соединенными Штатами продлится не больше недели. На страницах китайского
Накануне группа военнослужащих Азербайджана на бронеавтомобиле неизвестной модели предприняла попытку прорваться через границу с Арменией. Однако она
Ранее мы сообщили о том, что в среду, 23 мая, в Средиземное море вошла амфибийно-десантная группа ВМС США, на борту которой 2,5 тысячи морских
Американские журналисты издания Newsweek уверены, что Россия разрабатывает разные автономные платформы вооружения с применением искусственного
После столкновений на границе Азербайджана и Армении и пленения шестерых армянских военнослужащих в небе были замечены ударные беспилотники Bayraktar
Российские военные применили комплексы РЭБ против израильского самолета, который попытался «пошпионить» за ними в Сирии. Как сообщает Аvia.pro ,
Россия продолжает укреплять свой статус великой державы, отправив на авиабазу Хмеймим в Сирию три сверхвзвуковых бомбардировщика. Российские
Турция продолжает активно продвигать свои беспилотники Bayraktar TB2 в мире и рассчитывает продать их как можно большему числу стран. Анкара уже
В сети опубликовали видео, снятое в ходе тренировки подразделения специального назначения Народно-освободительной армии Китая, на котором в том числе
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