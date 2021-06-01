Вакцинированным от коронавируса COVID-19 могут запретить летать на самолетах

Вакцинация от коронавируса в России началась в минувшем году. Сегодня появляется все больше граждан, желающих привиться, однако они могут столкнуться с ограничениями и проблемами со здоровьем.

Так, им могут запретить летать самолетами. Об этом рассказал специалист по организации здравоохранения Евгения Ковалева. Как выяснилось, у многих вакцинированных могут возникнуть тромбозы, а длительное пребывание в неудобной позе усугубляет ситуацию. Например, человек подолгу сидит в кресле самолета. К тому же, к осложнениям может привести давление при авиаперелете.

В медицине даже есть соответствующий термин - «тромбоз путешественника». Это состояние, при котором возникает пережимание вен и отек ног от долгого неудобного и неподвижного положения. Тромбоз сам по себе как естественный процесс не является опасным состоянием, поскольку он регулирует кровоток и защищает организм от больших потерей крови, но сбой в организме из-за действия внешних или внутренних факторов чреват тяжелыми последствиям, вплоть до летального исхода. Поэтому привитым гражданам лучше воздержаться от перелетов.

Тот факт, что людям, которые привились от COVID-19, опасно летать на самолетах, является основанием для того, чтобы ввести запрет на полеты для тех, кто вакцинировался.

Этот вопрос остро поставлен в Европе, где проблема уже активно обсуждается. Как именно эта проблема будет решена, неизвестно, но специалисты отмечают, что для вакцинированных от коронавируса может действовать не меньше ограничений, чем для тех, кто не сделал прививку. По мнению экспертов, этот факт может сыграть негативную роль в том, что касается темпов вакцинации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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