В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения об опасности воды из-под крана

В управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области обнародовали заявление относительно распространяемых в мессенджерах сообщениях о предполагаемой опасности употребления воды из-под крана. В сообщении, которое часто пересылается в WhatsApp, утверждается, что Роспотребнадзор запретил пить воду из-под крана, а скорая помощь получает много жалоб на рвоту или желудочные расстройства.

Однако региональное управление уверяет, что эпидемиологическая обстановка стабильная и контролируемая. Подчеркивается, что сообщение, которое вызывает панику, является ложным. Управление подчеркнуло напоследок, что качество воды проверяется путем лабораторных исследований образцов, отобранных в мониторинговых точках.