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Стоматолог Дахкильгов сообщил, что произойдет, если не чистить зубы перед сном

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Стоматолог Дахкильгов сообщил, что произойдет, если не чистить зубы перед сном
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Регулярная чистка зубов является самым ключевым моментом для поддержания здоровья полости рта. Об этом говорит Магомед Дахкильгов, главный врач «Немецкого Имплантологического Центра». 

Пренебрежение вечерней гигиеной увеличивает риск сердечно-сосудистых недугов

Он отметил, что удаление налета необходимо проводить дважды в день для предотвращения воспалений мягких тканей или развития кариеса. Исследование выявило, что пренебрежение вечерней гигиеной увеличивает риск сердечно-сосудистых недугов. Это связано с ростом уровня бактерий из-за снижения выработки слюны во время ночного сна, способствуя заболеваниям кариесу и пародонта. 

Всемирная организация здравоохранения также подтвердила важность ухода за полостью рта, учитывая ее связь с сердечно-сосудистыми недугами, ведущими к большой смертности населения во всем мире.

Информационное агентство «Informing»

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