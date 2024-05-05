Регулярная чистка зубов является самым ключевым моментом для поддержания здоровья полости рта. Об этом говорит Магомед Дахкильгов, главный врач «Немецкого Имплантологического Центра».

Пренебрежение вечерней гигиеной увеличивает риск сердечно-сосудистых недугов

Он отметил, что удаление налета необходимо проводить дважды в день для предотвращения воспалений мягких тканей или развития кариеса. Исследование выявило, что пренебрежение вечерней гигиеной увеличивает риск сердечно-сосудистых недугов. Это связано с ростом уровня бактерий из-за снижения выработки слюны во время ночного сна, способствуя заболеваниям кариесу и пародонта.

Всемирная организация здравоохранения также подтвердила важность ухода за полостью рта, учитывая ее связь с сердечно-сосудистыми недугами, ведущими к большой смертности населения во всем мире.