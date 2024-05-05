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Остеопат пояснил, как не «убить» кишечник с возрастом

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Остеопат пояснил, как не «убить» кишечник с возрастом
Здоровье
Фото: @storyset / freepik.com

Возрастные изменения и внешние факторы могут существенно повлиять на работу кишечника, поэтому важно обращать на него внимание. Врач-остеопат Владимир Животов сравнивает организм с машиной, а кишечник - с ее мотором, отмечая, что его функции могут ухудшаться со временем. Однако правильное питание, активный образ жизни и регулярное очищение могут помочь улучшить его работу. 

Некоторые факторы, которые могут помешать работе кишечника, включают опущенное положение внутренних органов, недостаток физической активности, несбалансированное питание и нарушение регулярного опорожнения. 

Рекомендации для здоровья кишечника

Врач рекомендует избегать продуктов, которые негативно влияют на пищеварение, и включать в рацион пищу, богатую клетчаткой. Также важно следить за гигиеной сна, приемом препаратов магния и максимально учитывать индивидуальные особенности своего организма, пишет АиФ.

Информационное агентство «Informing»

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