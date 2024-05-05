Акушер рассказал правду, как женщине прожить дольше своих сверстниц

Как прожить дольше своих сверстниц? В день семьи и международный день акушерки, который отмечают 5 мая, этот секрет открыл директор НМИЦ акушерства, гинекологии, перинатологии им. Кулакова Минздрава РФ Геннадий Сухих.

По словам академика РАН, профессора, доктора медицинских наук, акушеры играют ключевую роль в поддержании здоровья женщин в период беременности, родов и послеродового периода. Это специалисты, которые не только обладают медицинскими знаниями, но и обладают интуицией и опытом, помогая будущим мамам пройти через этот важный период.

Женщины, имеющие детей, обычно живут дольше своих сверстниц, не имеющих детей

Благодаря беременности у женщин улучшается память, способность к регенерации тканей, а также замедляется процесс старения организма. Интересно, что женщины, имеющие детей, обычно живут дольше своих сверстниц, не имеющих детей, пишет АиФ.