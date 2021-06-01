Эксперт Кнутов: США пытались обыграть Россию с помощью ДРСМД

США поступили крайне некрасиво, когда вышли из ДРСМД в одностороннем порядке, но это не помогло им добиться превосходства над Россией. Об этом в беседе с «ПолитРоссией» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Соглашение между странами было заключено 33 года назад и предполагало принятие мер по ликвидации целой серии различных вооружений. Тогда имелись ввиду крылатые и баллистические ракеты наземного развертывания средней и малой дальности.

К тому же, по условиям ДРСМД, стороны обязывались в будущем не создавать такое вооружение, а также не проводить их испытания.

Договор был ключевым шагом к укреплению глобального мира, говорит Кнутов, но тем не менее Штаты в 2019 году в одностороннем порядке вышли из него и почти сразу же развернули испытания крылатых ракет наземного базирования, которые ранее были под запретом.

«Это может говорить о том, что в Пентагоне над такими ракетами работали ранее и заблаговременно готовились к выходу из договора, рассчитывая получить преимущество перед Россией. Но, несмотря на эту хитрость, достичь поставленной цели не удалось. Россия обладает военными технологиями, которые существенно превосходят возможности США», - заявил Кнутов.

Полковник в отставке пояснил, что у России есть «Калибры», которые она пытается приспособить для использования в наземном варианте. Активно ведутся работы по разработке гиперзвукового «Циркона» наземного базирования.

Таким образом, подытожил эксперт, Россия выходит на уровень, который позволит опередить американцев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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