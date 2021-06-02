Минск согласился разместить на территории Белоруссии российские Су-30СМ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже не противится тому, чтобы российские военные присутствовали на постоянной основе в его стране, но при этом пока российская авиабаза будет функционировать в облике учебно-боевого центра, передает Свободная Пресса .

Сотрудничество Москвы и Минска в рамках Союзного государства России и Белоруссии продолжает активно развиваться. Ситуация на западных границах России и Белоруссии все более тревожная, ведь НАТО продолжает усиливать присутствие на своих восточных рубежах.

Так, в Эстонии на авиабазе Эмири развернуты многоцелевые истребители-«невидимки» пятого поколения типа F-35 ВВС Италии. Они будут нести в Балтике боевое дежурство в рамках миссии НАТО «Baltic Air Policing».

Переброшены дополнительные силы в Литву, куда прибыли семь истребителей «Еврофайтер» ВВС Испании. И вскоре в рамках ротации все той же миссии НАТО «Baltic Air Policing» на польскую авиабазу Мальборк перелетят четыре турецких истребителя F-16.

Столь агрессивные действия Запада не могут игнорировать Москва и Минск. И хотя Белоруссия ранее заявляла, что не будет размещать российские войска на своей территории на постоянной основе, в ходе завершившихся в Сочи переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко было согласовано укрепление военного сотрудничества между Россией и Белоруссией в рамках Союзного государства.

Как отмечают эксперты, согласие Минска на создание учебно-боевого центра – это еще один шаг по укреплению военного сотрудничества между Россией и Белоруссией.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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