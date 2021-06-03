Над Идлибом в Сирии пытались сбить российский самолет ДРЛОиУ А-50

В среду, второго июня, в небе над провинцией Идлиб в Сирии боевики намеревались сбить российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50. Информацию об этом сегодня распространило новостное агентство «SouthFront».

А-50 дислоцируется на авиабазе ВКС РФ «Хмеймим» в провинции Латакия в Сирии. Вылеты с разведывательными, и не только, миссиями он совершает ежедневно.

Вчера самолет ДРЛОиУ на северо-западе Идлиба был атакован ракетой, выпущенной из переносного зенитно-ракетного комплекса. К счастью, точностью, выпущенные боеприпасы не отличились. Ракета в самолет не попала.

Согласно информации некоторых источников, террористы намеревались атаковать беспилотный летательный аппарат, а вместо этого обстреляли российский самолет. Хотя версия выглядит не особо убедительной, поскольку дроны в данном районе днем 2 июня замечены не были.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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