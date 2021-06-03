Die Welt: Китай оставит России роль бесконцептуального полугегемона

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Die Welt: Китай оставит России роль бесконцептуального полугегемона
Политика / В Мире

Россия до сих пор еще не определилась, где она и с кем - с Западом или с Востоком. Она рискует не успеть это сделать, ибо в мире уже  поднимается мировая сверхдержава - Китай. Об этом на своих страницах пишет немецкое издание Die Welt.

Журналисты напоминают читателям, что попытки протянуть РФ в Европу, стартовавшие вскоре после развала Союза, успехом не увенчались, а лишь вогнали страну в экономический упадок, да в некоторой степени поспособствовали политическому кризису.


«Открытость к Западу, едва начавшись, потерпела поражение — из-за вечной России, в силу слабости модернизаторов, отсутствия фантазии у США, непонимания западных правящих элит, неспособных создать новый миропорядок», - говорится в статье.

Авторы также считают, что и на восток страна особо не продвинулась, оставшись в гордом «озлобленном одиночестве». И за это придется расплачиваться.

Поднимающийся Китай, как подчеркивается в публикации, в лучшем случае оставит для России роль бесконцептуального полугегемона, страны с «шатким евразиатским положением», которая не принадлежит ни Европе, ни Азии, передает «МК».

«Цари основывали на них свою казавшуюся бесконечной азиатскую империю: как долго она продержится, будут в не таком уж и далеком будущем решать в Пекине», - резюмировали в Германии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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