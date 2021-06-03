Примаков переложил ответственность за проблемы россиян в Прибалтике на соотечественников

Россотрудничество перекладывает ответственность за работу своих сотрудников в Прибалтике на соотечественников. Такой вывод можно сделать из интервью «Известиям» на ПМЭФ руководителя ведомства Евгения Примакова.

По его словам, Евросоюз отстраняется от решения проблем русскоязычного населения в регионе. В связи с этим многие жители Латвии, Литвы и Эстонии опасаются посещать русские центры из-за повышенного внимания к ним со стороны местных спецслужб.

«Мы понимаем, что для наших соотечественников, которые живут в Прибалтике, правозащитная тематика одна из важнейших. Мы видим чудовищные действия местных властей по отношению к нашим с вами коллегам, журналистам. На агентство «Спутник» они же давят», - сказал он.

Примаков предложил журналистам защищаться самостоятельно.

«С этим надо что-то делать. Нанимать адвокатов, искать каких-то экспертов, которые смогут сделать свои заключения по поводу того, какие нормы, в том числе европейского законодательства, нарушаются местными властями», - добавил он.

Защищаться своими силами Примаков предложил и простым россиянам, находящимся в Прибалтике.

«Пусть наши соотечественники продемонстрируют интерес тоже. Пусть они откроют какие-нибудь свои неправительственные организации, свои фонды, свои НКО, пусть назовут их Русскими домами. И мы готовы это поддерживать», - сказал он в интервью.

Глава Россотрудничества фактически переложил ответственность с подконтрольного ему ведомства на русскоязычное население региона, при этом указывая на тот факт, что делать это опасно. При этом он не может не понимать, что такими заявлениями портит и репутацию российского МИД, у которого работа в регионе прекрасно налажена.

«Есть люди, которые, ну, реально опасаются ехать в Хельсинки, общаться с Русским домом, обращаться даже в посольство. Потому что они знают, что потом к ним придет местная спецслужба и будет задавать им вопросы», - отметил Примаков.

Противоречия главы структуры свидетельствуют о том, что ведомство не намерено поддерживать соотечественников за рубежом, а лишь предлагает решать трудности самостоятельно, «демонстрировать интерес тоже», что показывает некомпетентность сотрудников Россотрудничества.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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