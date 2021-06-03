Примаков переложил ответственность за проблемы россиян в Прибалтике на соотечественников

К побережью США были направлены не менее 50 российских боевых кораблей. Китайское издание «Sohu» сообщает, что РФ решила жестко отреагировать на
Поставленные в Сирию российские ракетные комплексы оказались у палестинцев. Стало известно, что Сирия российские ракетные комплексы, которые ей
Аналитики китайского обозревателя «Sohu» сообщили о хитрой стратегии России, которая «побила США их же оружием». Именно неожиданное появление в 2020
Перемещение российского корабля-разведчика «Карелия» к берегам Гавайских островов может быть результатом «крымского сценария 2.0», который имеет
Несколько часов назад группа в составе трех десантных кораблей Военно-морских сил США с 2.5 тыс. морских пехотинцев на борту начала готовиться к
В среду, второго июня, в небе над провинцией Идлиб в Сирии боевики намеревались сбить российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и
Украина массово перебрасывает свои ракетные комплексы и системы ПВО на границу с Крымом, сообщает сегодня Avia.pro со ссылкой на свои неназванные
Хуситы в конце мая провели рейд против саудовских сил, которые дислоцируются в соседней с Йеменом провинции Джизан. Их целями были опорные пункты на
Минск согласился разместить на территории Белоруссии российские Су-30СМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже не противится тому, чтобы
Одни из самых крупных военных объектов США были признаны уязвимыми для атак из-за роста военного потенциала России и Китая. Согласно исследованию
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