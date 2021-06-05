10 залпов российских ракетных комплексов вынудили британский военный корабль покинуть Черное море

Image 16+
10 залпов российских ракетных комплексов вынудили британский военный корабль покинуть Черное море
В России

Британский военный корабль «Трент» ушел из Черного моря. Его заставили это сделать российские военно-морские силы, осуществив 10 залпов из ракетного комплекса. В том, что так оно и было, уверяют авторы ресурса «Авиапро».

По его сведениям, российский фрегат «Адмирал Григорович» и береговые противолодочные ракетные комплексы «Бал» и «Утёс» в рамках плановых учений произвели до десятка ракетных залпов. После этого через несколько часов британский патрульный корабль ушел из Черного моря.


Специалисты «Авиапро» между ракетными пусками и уходом «британца» усмотрели явную связь. Вероятно, британское военное командование увидело исходящую от ВМФ РФ угрозу и пересмотрело планы по нахождению «Трента» в Черном море. Предполагалось, что в акватории он пробудет еще несколько дней.

К слову, российским военным морякам все равно следует быть начеку - в ближайшие дни возможны провокации, учитывая, что в Черное море должны зайти еще три корабля стран НАТО.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Более 4 млн просмотров: «Турист» набирает популярность на YouTube

2-06-2021, 17:00

«Турист» — главное открытие военного кино 2021 года

1-06-2021, 20:00

Журналист Чесноков: каждый зритель найдет в кинокартине «Турист» что-то свое

29-05-2021, 17:15

Обнародована карта развертывания российских ЗРС С-500

29-05-2021, 17:05

Фанатское видео на песню Шнура из фильма «Турист» опубликовали в Youtube

22-05-2021, 22:15

The New York Times: Россия столкнулась с серьезными угрозами на Севморпути

22-05-2021, 15:10

Боевик «Турист» получил одобрительные отзывы в интернете

20-05-2021, 09:05

Юристы назвали условие принудительной вакцинации россиян от COVID-19

19-05-2021, 19:45

В ФСБ РФ будет решаться вопрос о возбуждении дела в отношении Короткова

19-05-2021, 14:35

РФ направит 55 кораблей и подводных лодок Черноморского флота против кораблей НАТО

19-05-2021, 09:10

Коротков рассказал, кто помогает «Новой» избегать ответственности за публикации

17-05-2021, 21:55

Фильм «Турист» позволит Африке оценить преимущества сотрудничества с Россией — Пучков

17-05-2021, 17:50

Рассказавший о Короткове боевик подтвердил на допросе свое участие в ИГИЛ

17-05-2021, 16:25

Публицист Евич: Москва в апреле 2021 года предотвратила начало большой войны

14-05-2021, 14:15

Forbes: пилоты ВКС России следили за секретной операцией сил НАТО в Черном море

13-05-2021, 19:00

ВКС России пресекли третью провокацию французских истребителей за 72 часа

13-05-2021, 11:00

Корабли ВМФ РФ выгнали украинские военные корабли из Азовского моря, блокировав их в портах

13-05-2021, 09:40

Ученый: Крым не сможет получить пресную воду из Азовского моря

9-05-2021, 10:35

Сторожевой корабль ВМФ России перехватил в Азовском море украинский катер с журналистом CNN

6-05-2021, 11:10

Африканский колорит глазами русских: о чем будет новый фильм «Турист»

5-05-2021, 20:55

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Над Идлибом в Сирии пытались сбить российский самолет ДРЛОиУ А-50
  • 3-06-2021, 11:25

Над Идлибом в Сирии пытались сбить российский самолет ДРЛОиУ А-50

В среду, второго июня, в небе над провинцией Идлиб в Сирии боевики намеревались сбить российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и

JB Press: ВМФ России получил секретные данные о ракетах ПРО ВМС США
  • Вчера, 23:50

JB Press: ВМФ России получил секретные данные о ракетах ПРО ВМС США

Японский военный эксперт Дзюна Китамура сообщил, что знает, почему российский военный разведывательный корабль ССВ-535 «Карелия» находился близ

Поражение танка М1А2 Abrams старой советской ракетой показали на видео
  • 2-06-2021, 15:00

Поражение танка М1А2 Abrams старой советской ракетой показали на видео

Хуситы в конце мая провели рейд против саудовских сил, которые дислоцируются в соседней с Йеменом провинции Джизан. Их целями были опорные пункты на

Минск согласился разместить на территории Белоруссии российские Су-30СМ
  • 2-06-2021, 16:25

Минск согласился разместить на территории Белоруссии российские Су-30СМ

Минск согласился разместить на территории Белоруссии российские Су-30СМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже не противится тому, чтобы

Российские комплексы РЭБ могут блокировать 52 норвежских истребителя F-35
  • Вчера, 09:30

Российские комплексы РЭБ могут блокировать 52 норвежских истребителя F-35

Закупленные Королевскими ВВС Норвегии у США 52 истребителя пятого поколения F-35 вряд ли будут эффективными и смогут выполнять возложенные на них

ВВС США отказались закупать новую партию истребителей F-35
  • 3-06-2021, 13:00

ВВС США отказались закупать новую партию истребителей F-35

ВВС США отказались заказывать новую партию истребителей F-35. Как стало известно американскому изданию Defense News, на фоне продолжающегося

Новости партнеров
Новости партнеров
Два вертолета ВКС РФ развернули колонну американских военных на севере Сирии
  • Вчера, 08:35

Два вертолета ВКС РФ развернули колонну американских военных на севере Сирии

На севере Сирии снова произошел инцидент с участием российских и американских военных. В этот раз два российских вертолета ВКС и 4 бронетранспортера

США пригрозили остановить боевой корабль ВМФ Ирана, взявший курс на Венесуэлу
  • Вчера, 14:50

США пригрозили остановить боевой корабль ВМФ Ирана, взявший курс на Венесуэлу

Иран получил жесткое предупреждение от США из-за того, что иранские власти решили отправить свой боевой корабль к Венесуэле. Портал Al-Monitor

В Турции грубо ответили России на претензии по продаже Украине БПЛА Bayraktar TB2
  • Вчера, 06:45

В Турции грубо ответили России на претензии по продаже Украине БПЛА Bayraktar TB2

Министр иностранных дел Турции в грубой форме ответил России на ее претензию относительно того, что Анкара продала Киеву беспилотные летательные

P-8 Poseidon ВМС США впервые запустили крылатые ракеты «Гарпун» близ российских границ
  • 3-06-2021, 12:00

P-8 Poseidon ВМС США впервые запустили крылатые ракеты «Гарпун» близ российских границ

ВМС США впервые применили на территории Европы крылатые противокорабельные ракеты AGM/RGM/UGM-84 «Harpoon». Пуски прошли в рамках учений «Грозный Щит