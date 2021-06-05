10 залпов российских ракетных комплексов вынудили британский военный корабль покинуть Черное море

Британский военный корабль «Трент» ушел из Черного моря. Его заставили это сделать российские военно-морские силы, осуществив 10 залпов из ракетного комплекса. В том, что так оно и было, уверяют авторы ресурса «Авиапро».

По его сведениям, российский фрегат «Адмирал Григорович» и береговые противолодочные ракетные комплексы «Бал» и «Утёс» в рамках плановых учений произвели до десятка ракетных залпов. После этого через несколько часов британский патрульный корабль ушел из Черного моря.

Специалисты «Авиапро» между ракетными пусками и уходом «британца» усмотрели явную связь. Вероятно, британское военное командование увидело исходящую от ВМФ РФ угрозу и пересмотрело планы по нахождению «Трента» в Черном море. Предполагалось, что в акватории он пробудет еще несколько дней.

К слову, российским военным морякам все равно следует быть начеку - в ближайшие дни возможны провокации, учитывая, что в Черное море должны зайти еще три корабля стран НАТО.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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