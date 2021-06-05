Бесполезное и дорогое ведомство: куда уходят средства Россотрудничества

В среду, второго июня, в небе над провинцией Идлиб в Сирии боевики намеревались сбить российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и
Японский военный эксперт Дзюна Китамура сообщил, что знает, почему российский военный разведывательный корабль ССВ-535 «Карелия» находился близ
Закупленные Королевскими ВВС Норвегии у США 52 истребителя пятого поколения F-35 вряд ли будут эффективными и смогут выполнять возложенные на них
ВВС США отказались заказывать новую партию истребителей F-35. Как стало известно американскому изданию Defense News, на фоне продолжающегося
Иран получил жесткое предупреждение от США из-за того, что иранские власти решили отправить свой боевой корабль к Венесуэле. Портал Al-Monitor
На севере Сирии снова произошел инцидент с участием российских и американских военных. В этот раз два российских вертолета ВКС и 4 бронетранспортера
Министр иностранных дел Турции в грубой форме ответил России на ее претензию относительно того, что Анкара продала Киеву беспилотные летательные
ВМС США впервые применили на территории Европы крылатые противокорабельные ракеты AGM/RGM/UGM-84 «Harpoon». Пуски прошли в рамках учений «Грозный Щит
Американский журнал The National Interest рассказал своим читателям «безумную историю» о том, как американский истребитель атаковал крейсер ВМС США.
Американский журнал The National Interest опубликовал статью Марка Эпискоса, в которой тот порассуждал о пяти видах оружия, которые могла бы
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