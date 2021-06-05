Бесполезное и дорогое ведомство: куда уходят средства Россотрудничества

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Бесполезное и дорогое ведомство: куда уходят средства Россотрудничества
Политика
Евгений Примаков / Фото из открытых источников

За год руководства Россотрудничеством Евгений Примаков так и не смог повысить эффективность ведомства. Вместо того, чтобы решить существующие проблемы, он только создал новые.

Польза проектов организации вызывает много вопросов. Примаков добавил второе название, которое уже и так неофициально использовали по всему миру, запустил малоинформативный веб-сайт. При этом за границей проводятся мероприятия, которые основываются на старых победах России, совершенно забывая о ее роли в современном мире.

Тем самым Примаков добился только того, что «мягкая сила», которую он реализуют через Росссотрудничество, стала выглядеть региональной и незначительной. Главной проблемой организации была и остается коррупция. Ежегодный бюджет «Русского Дома» составляет четыре миллиарда рублей. При этом сам Примаков считает, что средств из бюджета выделяется недостаточно.

При этом самым любопытным остается то, что никакой информации о том, во сколько обходятся бесполезные и китчевые проекты нет. Вся документация о тратах с 2020-го скрыта. Выяснить, сколько стоит работа «Русского Дома» и в чем она заключается просто невозможно. 

На сайте организации в разделе «Исполнение бюджета» есть отчеты о доходах и расходах за период с 2015 года по ноябрь 2020 года. Публикация информации закончилась с началом реформ. Они заключались в том, что теперь вопросами культуры, науки и образования, а также гуманитарными проектами занимаются отдельные функциональные управления. Бэк-офис на них теперь не влияет. 

При этом правительство РФ также недовольно работой Россотрудничества. Министерство финансов представило отчет, в котором организация получила самый низкий балл по итогам мониторинга качества финансового менеджмента — 54,73. Причиной провала стали недостатки при планировании и исполнении бюджета, неточное прогнозирование поступлений доходов и недостатки при управлении активами.

Счетная палата РФ также обеспокоена отсутствием отчетности со стороны руководства ведомства. По результатам исследования госоргана, за 2021 год Россотрудничество оказалось в списке самых «закрытых» ведомств. Организация, которая занимается гуманитарной деятельностью, попала в один список с силовиками. Секретность деятельности последних логична и обоснована, однако деятельность «Русского Дома», как и растраты его руководства, вызывают много вопросов.

Можно предположить, что тайна заключается в провале работы организации. Если это информация всплывет, появятся и претензии. Прежде всего, у общественности, которая заинтересуется, почему организация, чья основная цель – продвижение образа России за границей, настолько бесполезна. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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