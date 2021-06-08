В Минздраве объяснили, как у россиян появились прививки без их ведома

В российском Минздраве прокомментировали ситуацию с появлением фейковой информации на портале Госуслуг о вакцинации против коронавируса некоторых граждан — при этом фактическая процедура вакцинирования проведена не была. По словам специалистов, такая дезинформация появилась в результате технического сбоя системы, передает «Ридус».

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов пояснил, что из-за некоторых технических проблем в системе Госуслуг, в аккаунты некоторых граждан попали сертификаты и уведомления о прививках против коронавируса — хотя процедуру вакцинирования никто из пользователей не проходил. Эксперт указал, что такая ситуация носила единичный характер, и все заявки от пользователей были рассмотрены в кратчайшие сроки.

«Единичные обращения поступали, был технический сбой. К настоящему времени все эти обращения рассмотрены и данные исправлены», - сообщил Алексей Кузнецов.

Известно, что фейковые данные о прохождении процедуры вакцинирования появились в личном кабинете граждан Свердловской и Ростовской областей – причем в некоторых случаях ошибки в сертификате носили абсурдный характер: второй курс вакцинации якобы был проведен за месяц до получения первой дозы препарата от коронавируса. В Минздраве не исключают, что причиной данного технического сбоя стали также неверные сведения работников медицинской сферы, которые сделали ошибку в заполнении плана по вакцинации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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