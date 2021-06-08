В Минздраве объяснили, как у россиян появились прививки без их ведома

Image 16+
В Минздраве объяснили, как у россиян появились прививки без их ведома
В России

В российском Минздраве прокомментировали ситуацию с появлением фейковой информации на портале Госуслуг о вакцинации против коронавируса некоторых граждан — при этом фактическая процедура вакцинирования проведена не была. По словам специалистов, такая дезинформация появилась в результате технического сбоя системы, передает «Ридус».

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов пояснил, что из-за некоторых технических проблем в системе Госуслуг, в аккаунты некоторых граждан попали сертификаты и уведомления о прививках против коронавируса — хотя процедуру вакцинирования никто из пользователей не проходил. Эксперт указал, что такая ситуация носила единичный характер, и все заявки от пользователей были рассмотрены в кратчайшие сроки.

«Единичные обращения поступали, был технический сбой. К настоящему времени все эти обращения рассмотрены и данные исправлены», - сообщил Алексей Кузнецов.

Известно, что фейковые данные о прохождении процедуры вакцинирования появились в личном кабинете граждан Свердловской и Ростовской областей – причем в некоторых случаях ошибки в сертификате носили абсурдный характер: второй курс вакцинации якобы был проведен за месяц до получения первой дозы препарата от коронавируса. В Минздраве не исключают, что причиной данного технического сбоя стали также неверные сведения работников медицинской сферы, которые сделали ошибку в заполнении плана по вакцинации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В Минздраве объяснили, как у россиян появились прививки без их ведома

Сегодня, 10:10

Есть чем гордиться: политолог Джаралла оценил внешнеполитический эффект фильма «Турист»

Вчера, 21:00

Писатель Владлен Татарский оценил искренность фильма «Турист»

6-06-2021, 17:50

10 залпов российских ракетных комплексов вынудили британский военный корабль покинуть Черное море

5-06-2021, 14:40

Более 4 млн просмотров: «Турист» набирает популярность на YouTube

2-06-2021, 17:00

«Турист» — главное открытие военного кино 2021 года

1-06-2021, 20:00

Журналист Чесноков: каждый зритель найдет в кинокартине «Турист» что-то свое

29-05-2021, 17:15

Обнародована карта развертывания российских ЗРС С-500

29-05-2021, 17:05

Фанатское видео на песню Шнура из фильма «Турист» опубликовали в Youtube

22-05-2021, 22:15

The New York Times: Россия столкнулась с серьезными угрозами на Севморпути

22-05-2021, 15:10

Боевик «Турист» получил одобрительные отзывы в интернете

20-05-2021, 09:05

Юристы назвали условие принудительной вакцинации россиян от COVID-19

19-05-2021, 19:45

В ФСБ РФ будет решаться вопрос о возбуждении дела в отношении Короткова

19-05-2021, 14:35

РФ направит 55 кораблей и подводных лодок Черноморского флота против кораблей НАТО

19-05-2021, 09:10

Коротков рассказал, кто помогает «Новой» избегать ответственности за публикации

17-05-2021, 21:55

Фильм «Турист» позволит Африке оценить преимущества сотрудничества с Россией — Пучков

17-05-2021, 17:50

Рассказавший о Короткове боевик подтвердил на допросе свое участие в ИГИЛ

17-05-2021, 16:25

Публицист Евич: Москва в апреле 2021 года предотвратила начало большой войны

14-05-2021, 14:15

Forbes: пилоты ВКС России следили за секретной операцией сил НАТО в Черном море

13-05-2021, 19:00

ВКС России пресекли третью провокацию французских истребителей за 72 часа

13-05-2021, 11:00

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Министерство обороны РФ показало последствия авиаудара истребителя Су-34
  • Вчера, 15:50

Министерство обороны РФ показало последствия авиаудара истребителя Су-34

Министерство обороны России показало на видео мощные и разрушительные удары истребителя-бомбардировщика Су-34. Ролик был снят во время учений под

Российский корабль-разведчик сбил две передовые американские ракеты SM-6
  • 6-06-2021, 09:30

Российский корабль-разведчик сбил две передовые американские ракеты SM-6

Министерство обороны США выступило с заявлением о том, что российское военное разведывательное судно «Карелия» подошло к территориальным водам страны

Две ракеты ЗРК «Оса» не сумели поразить турецкий беспилотник Byaraktar TB2
  • 6-06-2021, 12:50

Две ракеты ЗРК «Оса» не сумели поразить турецкий беспилотник Byaraktar TB2

Две ракеты, выпущенные из ЗРК «Оса», не смогли сбить турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2. Вероятно, причиной этого являются мощнейшие средства

Defense News: Ирак рискует перейти красную черту США из-за российского оружия
  • 5-06-2021, 19:20

Defense News: Ирак рискует перейти красную черту США из-за российского оружия

Если Багдад стремится к ухудшению отношений с Соединенными Штатами, Объединенными Арабскими Эмиратами или Саудовской Аравией, ему надо начать

ВСУ массово перебрасывают к границе с Крымом сотни танков и артиллерию
  • 6-06-2021, 09:10

ВСУ массово перебрасывают к границе с Крымом сотни танков и артиллерию

Вооруженные силы Украины принялись массово перебрасывать свои войска и военную технику на границу с Крымом. Туда следуют несколько железнодорожных

В Минздраве объяснили, как у россиян появились прививки без их ведома
  • Сегодня, 10:10

В Минздраве объяснили, как у россиян появились прививки без их ведома

В российском Минздраве прокомментировали ситуацию с появлением фейковой информации на портале Госуслуг о вакцинации против коронавируса некоторых

Новости партнеров
Новости партнеров
10 залпов российских ракетных комплексов вынудили британский военный корабль покинуть Черное море
  • 5-06-2021, 14:40

10 залпов российских ракетных комплексов вынудили британский военный корабль покинуть Черное море

Британский военный корабль «Трент» ушел из Черного моря. Его заставили это сделать российские военно-морские силы, осуществив 10 залпов из ракетного

Позиции турецких военных в Сирии уничтожены ударом российских «Краснополей»
  • Сегодня, 09:10

Позиции турецких военных в Сирии уничтожены ударом российских «Краснополей»

По позициям турецких военных в Сирии нанесен удар корректируемыми артиллерийскими боеприпасами «Краснополь». Информацию об этом опубликовал

НАТО перебросило в Донбасс военные подразделения из Дании и Великобритании
  • 6-06-2021, 12:00

НАТО перебросило в Донбасс военные подразделения из Дании и Великобритании

В зону вооруженного конфликта в Донбассе НАТО направил порядка сотни военнослужащих. Предположительно, они из подразделений Великобритании и Дании.

Авианосная ударная группировка Великобритании движется в сторону базы ВМФ РФ в Сирии
  • Сегодня, 09:15

Авианосная ударная группировка Великобритании движется в сторону базы ВМФ РФ в Сирии

Авианосная ударная группировка, возглавляемой кораблем «Queen Elizabeth» ВМС Британии, вновь взяла курс на восток Средиземного моря после короткой