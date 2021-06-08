13 лет бездействия: почему «Россотрудничество» не оправдало надежд

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13 лет бездействия: почему «Россотрудничество» не оправдало надежд
Политика

Кадровые проблемы, необоснованные траты и откровенное бездействие сделали «Россотрудничество» бесполезной структурой, не оправдавшей возложенных на нее ожиданий.

Изначально агентство создавалось как своеобразный инструмент «мягкой силы» России, который призван помочь ей наладить гуманитарное взаимодействие с зарубежными государствами и сформировать позитивный образ страны в мире. Оценивая ту работу, которую «Россотрудничество» ведет на протяжении своего 13-летнего существования, можно сказать, что амбициозные цели остались недостигнутыми.

Судя по публикациям, которыми делится само агентство, текущие мероприятия, проводимые под его эгидой, носят сугубо формалистский характер и сводятся в основном к праздникам, круглым столам и тому подобным акциям, которые для широкой общественности остаются попросту незамеченными.

Впрочем, даже такая поверхностная работа не мешает «Россотрудничеству» поглощать деньги из федерального бюджета. Так, годовой оборот структуры — около 4 миллиардов рублей. При этом в более «сытые» годы он превышал 9 миллиардов. Куда идут деньги — неясно: у агентства до сих пор нет даже мало-мальски приличного сайта.

Очевидно, вопросами трат «Россотрудничества» не могли не заинтересоваться российские финансовые ведомства. Когда за аудит агентства взялась Счетная палата, на поверхность всплыли довольно неожиданные данные.Так, к концу 2014 года в распоряжении структуры находились 305 объектов недвижимости, 15 из которых (в том числе за рубежом) так и не были внесены в реестр федерального имущества. Агентство предпочитало не распространяться об имеющихся активах, зато охотно сдавало их в аренду: площадка в Берлине в итоге превратилась в магазин розничной торговли площадью более 600 квадратных метров и ювелирный магазин. А здание в 645 квадратных метров в индонезийском городе Сурабая признано «аварийным» с 1994 года, но по его судьбе до сих пор не принято никаких решений.

Помимо спорных расходов «Россотрудничества», ситуацию усугубляют и постоянные кадровые перетасовки. В среднем претенденты на пост руководителя этого агентства задерживаются на этой должности на 2-3 года. Дольше всех пока продержался Фарит Мухаметшин — первый глава организации, который проработал чуть больше трех лет и покинул пост в марте 2012-го. После его ухода ведомство начало менять руководителей, как перчатки, но неизменным оставалось одно: от каждого нового лидера ожидали «перелома» сложившейся ситуации.

Прошлым летом структуру возглавил бывший депутат Госдумы, член комитета по международным делам — казалось бы отличный кандидат на роль спасителя утопающего «Россотрудничества». Однако спустя год воз и ныне там — к июню 2021 года мы даже не можем знать, чем конкретно занималась структура в последние месяцы, поскольку последняя новость на сайте организации датируется мартом. 

Возможно, проблема здесь уже не в руководителях, а в том, что агентство практически никогда не работало системно. Примаков прекрасно понимал, что пришел в ведомство, которое, как он сам заявлял, занимается «балалаечной дипломатией». Тем не менее от этого емкого термина ему уйти так и не удалось.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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