Депутат Гордумы Дзержинска добивается решения жилищного вопроса для девушки-инвалида

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Депутат Гордумы Дзержинска добивается решения жилищного вопроса для девушки-инвалида
В России
Фото из открытых источников

Депутат Городской Думы города Дзержинска, член партии «Родина» Сергей Чендырин помогает девушке-инвалиду решить жилищную проблему. 

Ранее в его общественную приемную обратилась опекун Любови Р. Девушка – сирота и имеет серьезные проблемы со здоровьем, которые ограничивают ее возможности. Любовь может передвигаться только в инвалидной коляске. 

За счет того, что девушка – сирота, город ей предоставил жилье. Однако переданная ей квартира совершенно не учитывает ее инвалидности - она находится на пятом этаже многоквартирного дома на окраине города.

Чиновники проигнорировали тот факт, что девушке тяжело передвигаться и выше первого этажа давать ей жилье – издевательство. Не говоря уже об отсутствии вблизи ее дома транспортной инфраструктуры и медучреждений.

Чендырин отметил, что понимает: чиновникам поступает очень много запросов и они не всегда могут вникнуть в каждый, но, когда проблема поднята, она требует незамедлительного решения. 

Однако на местном уровне решить ее не удалось, поэтому чиновники после запросов Чендырина обратились в министерство социальной политики Нижегородской области. На решение проблемы ушло полгода и сейчас процесс на этапе завершения.

«В администрации Дзержинска согласились, что упустили важный нюанс. Девушка стояла в очереди на жилье, но как сирота. Поэтому и не были учтены ее физические особенности. Теперь, после нашей совместной работы, мы добились индивидуального подхода к ситуации», - рассказал политик.


Также Сергей Чендырин отметил, что восхищается силой воли молодой россиянки. Дело в том, что Любовь – спортсменка и состоит в Паралимпийской сборной России по плаванию. Она имеет множество наград и достижений, а также учится на юриста социального обеспечения в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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