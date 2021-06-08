Россотрудничество заключило контракт на 5 млн рублей с репетитором из Калязина

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Россотрудничество заключило контракт на 5 млн рублей с репетитором из Калязина
В России

Коммерческая компания из города Калязин, состоящая из одного человека, получила контракт на «экспертно-аналитические услуги» от Россотрудничества, свидетельствуют открытые данные на сайте Госзакупок. С официальной точки зрения контракт, заключенный в марте 2021 года, прошел все стадии протокола — победитель соревновался с другими участниками, предложил более низкую стоимость выполнения работ, и контрактные процедуры были заверены государственными экспертами.

Однако по данным из базы СПАРК компания-победитель — ООО «Глэмпинг» — состоит всего из одного человека, некой Полины Лоскутовой, которая, судя по информации из открытых источников, зарабатывает себе на жизнь репетиторством итальянского языка. Уставной капитал предприятия составляет минимальную разрешенную по закону сумму — 10 тысяч рублей. Очень часто ООО с таким уровнем уставного капитала регистрируются «на скорую руку» для участия в мошеннических схема — это фирмы-однодневки, которые используются для перекачки средств с целью сбежать от налогов.

По адресу, указанном в данных компании, в Калязине расположен небольшой вещевой рынок — висят вывески «Ресурс Авто», «Хозтовары «Твой дом» и «Ресурс Авто». Нет никаких признаков того, что в этом месте располагается крупный экспертно-аналитический центр, способный в течение двух лет выполнить для Россотрудничества крупную работу по оценке качества продвижения русского языка за рубежом, заявленную в договоре. Только описание требований к конечному результату занимает в контракте 13 страниц.Очевидно, что заявления Евгения Примакова о том, что он намерен радикально повысить эффективность Россотрудничества, остались пустыми словами — на своем посту глава ведомства занимается бесконечными оптимизациями или, например, раздает интервью на ПМЭФ, где предлагает русскоязычным жителям Прибалтики «сначала самим что-то сделать», что Россотрудничество обратило внимание на их проблемы. 

Главный вопрос, который вызывает контракт с ООО «Глэмпинг», — стал ли он результатом преступной схемы, или же руководство Россотрудничества настолько увлечено празднованием Дня Пушкина по всему миру, что не обращает внимание на то, куда уходят деньги организации? Возможно, правоохранительные органы смогут в будущем на него ответить.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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