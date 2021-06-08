Россотрудничество заключило контракт на 5 млн рублей с репетитором из Калязина

Министерство обороны России показало на видео мощные и разрушительные удары истребителя-бомбардировщика Су-34. Ролик был снят во время учений под
Министерство обороны США выступило с заявлением о том, что российское военное разведывательное судно «Карелия» подошло к территориальным водам страны
Две ракеты, выпущенные из ЗРК «Оса», не смогли сбить турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2. Вероятно, причиной этого являются мощнейшие средства
В российском Минздраве прокомментировали ситуацию с появлением фейковой информации на портале Госуслуг о вакцинации против коронавируса некоторых
По позициям турецких военных в Сирии нанесен удар корректируемыми артиллерийскими боеприпасами «Краснополь». Информацию об этом опубликовал
Вооруженные силы Украины принялись массово перебрасывать свои войска и военную технику на границу с Крымом. Туда следуют несколько железнодорожных
Авианосная ударная группировка, возглавляемой кораблем «Queen Elizabeth» ВМС Британии, вновь взяла курс на восток Средиземного моря после короткой
В зону вооруженного конфликта в Донбассе НАТО направил порядка сотни военнослужащих. Предположительно, они из подразделений Великобритании и Дании.
Турция в нарушение норм международного права и принципов территориальной целостности пытается интегрировать в свой состав оккупированные территории
Президент Ирака Бархам Салех потребовал от Турции немедленного сворачивания наступления войск на территории государства. В противном случае Анкару
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