Ученые зафиксировали необъяснимую аномалию вращения планеты

Ученые выяснили, что 19 июля 2020 года стали самыми короткими сутками за всю историю наблюдений. Об этом сообщает «Life.ru».

По общепринятому стандарту Земля совершает оборот за 86 400 секунд или 24 часа. Однако никогда планета не укладывается ровно в рамки этого исчисления. Ежедневно происходят отклонения на какие-то доли секунды.

Согласно наблюдениям, в 20 веке Земля стала замедлять свое вращение, тем самым удлиняя сутки. Это привело к тому, что с 1971 года к ним добавляли «дополнительную секунду». С тех пор процесс осуществлялся 27 раз. Как же это делается? В определенный день на часах гаджетов всего мира полночь наступает на секунду позже.

За введение дополнительной секунды отвечает Международная служба вращения Земли, которая ежедневно изменяет продолжительность оборота нашей планеты.

Недавно эта организация столкнулась с невиданной ранее проблемой. Согласно данным, в 2021 году миру придется убрать из суток одну секунду. Так, 19 июля 2020 года сутки продлились почти на полторы миллисекунды меньше, чем необходимо. Если на первый взгляд эта цифра кажется незначительной, то по факту это новый рекорд скорости вращения Земли за все время наблюдений. В целом за первые 6 месяцев года с пандемией было зафиксировано 28 самых коротких суток в истории.

Со времен школы все знают, что замедление вращения Земли происходит из-за притяжения Луны. Однако ученые полагают, что на процесс также влияет таяние ледников. Происходит это примерно так: огромные глыбы льда давят на земную кору своим весом, заставляя вязкие массы под ней растекаться по сторонам. Но при исчезновении ледников давление на кору ослабевает. В результате она начинает подниматься кверху, а вязкие массы под ней возвращаются туда, откуда ранее ледники их выдавливали. Соответственно, эта площадь становится более тяжелой. Исходя из того, что ледники расположены возле оси вращения Земли, увеличение массы влияет на скорость оборота.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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