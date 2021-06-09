WPolityce: Россия за две недели сможет уничтожить армии Прибалтики и Польши

Аналитик польского издания WPolityce Марек Будзиш рассказал, как могут развиваться события в случае военного конфликта между Россией и НАТО.

Он уверен, что РФ, если дойдет до войны с Западом, в качестве «ворот» в Европу Россия выберет Польшу и Литву, пишет ИноСМИ.

Ранее британские аналитики из Международного института стратегических исследований смоделировали сценарий реального вооруженного конфликта с Россией. Они заявили, что РФ, если начнет наступление на Европу, пойдет через Сувалкский коридор, отрезав страны Балтии. Эксперты уверены, что Россия сможет менее чем за две недели уничтожить армии Прибалтийских стран и Польши.

Марек Будзиш отметил, что защитить Прибалтийские государства от угрозы со стороны РФ может только присутствие на их территории американских военных.

«Шансы на успех у нас будут лишь в том случае, если США активно выступят на нашей стороне», - заявил он.

К тому же польский эксперт уверен, что как раз на Польшу в случае обострения ситуации придется основной удар. Поэтому он заявляет о необходимости усиления американского контингента в стране, называя США основным элементом обеспечения безопасности Польши.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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