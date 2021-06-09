WPolityce: Россия за две недели сможет уничтожить армии Прибалтики и Польши

Министерство обороны России показало на видео мощные и разрушительные удары истребителя-бомбардировщика Су-34. Ролик был снят во время учений под
Две ракеты, выпущенные из ЗРК «Оса», не смогли сбить турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2. Вероятно, причиной этого являются мощнейшие средства
По позициям турецких военных в Сирии нанесен удар корректируемыми артиллерийскими боеприпасами «Краснополь». Информацию об этом опубликовал
В российском Минздраве прокомментировали ситуацию с появлением фейковой информации на портале Госуслуг о вакцинации против коронавируса некоторых
Американские СМИ указали на военное превосходство России в большинстве стран постсоветского пространства, и сообщили о недостаточных действиях НАТО
Авианосная ударная группировка, возглавляемой кораблем «Queen Elizabeth» ВМС Британии, вновь взяла курс на восток Средиземного моря после короткой
Турция в нарушение норм международного права и принципов территориальной целостности пытается интегрировать в свой состав оккупированные территории
Бывший глава израильской разведки «Моссад» Йоси Коэн заявил о том, что военное присутствие России в Сирии мешает Израилю действовать в своих
Президент Ирака Бархам Салех потребовал от Турции немедленного сворачивания наступления войск на территории государства. В противном случае Анкару
Группа боевых кораблей НАТО в составе трех авианосцев вышла в пролив Босфор для вхождения в Черное море. Эксперты предполагают, что курс в сторону РФ
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