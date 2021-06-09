В Якутии будут строго следить за сбором подписей на выборах

«РОДИНА» в Якутии выступает за честные выборы.

Кандидаты в депутаты Госдумы РФ прошли обучение в Центризбиркоме РФ. Семинар был посвящен вопросам подготовки документов для участия в выборах в Госдуму. Это важный процесс, который позволит не допустить фальсификаций во время подготовки к избирательной кампании.

От партии «РОДИНА» в обучении принял участие активных член регионального отделения, ранее баллотировавшийся на пост мэра Якутска Айала Прокопьев. По его мнению, очень важно, чтобы предвыборная кампании в России прошла честно и прозрачно.

«С технической точки зрения у Центризбиркома есть все. Например, специальный программный комплекс для проверки подписных листов. С помощью спецоборудования подписные листы будут сканироваться и оцифровываться. Почерки на подписных листах будут сортироваться по группам, эксперт-почерковед будет выявлять подписи, оставленные одним человеком. Другой вопрос – честность кандидатов. Я не сомневаюсь, что наша партия успешно пройдет все необходимые проверки. Ну а те, кто привык фальсифицировать данные, будут выявлены с помощью современных технологий», – сказал кандидат.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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